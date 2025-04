Veronica Maya, lo sfogo dopo gli insulti sui social: "Offesa per una puntura sbagliata di botox"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il conto alla rovescia per la finale di "Ne vedremo delle belle" è cominciato ma a fare discutere, più che la chiusura anticipata del programma Rai con protagoniste dieci bellissime showgirl, è il caso Veronica Maya. La conduttrice è finita al centro delle critiche del popolo dei social per un ritocchino estetico - effettuato prima dell'inizio della trasmissione - finito male e su di lei si è scatenato un vero e proprio shitstorm.

Il commenti offensivi

A riassumere l'ondata di odio social, che si è scatenata nelle ultime settimane contro la conduttrice, è stata una sua fanbase su Instagram, che ha riportato alcuni dei commenti offensivi che sono comparsi sotto ai post social di Veronica Maya: " Mostro, sorcio, rovinata, inguardabile, criceto, plastica da buttare, Grinch, faccia a canotto, sacco da boxe, roditore" . Parole ingiuriose che hanno colpito i suoi fan ma soprattutto la showgirl, come confessato nell'intervista rilasciata a Monica Setta a "Storie di donne al bivio", che andrà in onda sabato pomeriggio poche ore prima dell'ultima puntata di "Ne vedremo delle belle".

Le parole di Veronica Maya

Colpita da tanto odio, la showgirl si è sfogata. " Mi hanno detto che ero un mostro, che non mi si poteva guardare, che ero più un transessuale che una donna. Centinaia di messaggi di odio, solo perché avevo fatto una puntura sbagliata di botox! ", ha raccontato Maya, che nello studio di Monica Setta si è sfogata sull'ondata di odio ricevuta. " Non pensavo che nel 2025 una donna dovesse giustificarsi per una puntura di botox. Hanno detto che avevo un sopracciglio più alto dell'altro, che ero sfigurata, piena di silicone. Un mostro, insomma" . La verità è che la conduttrice si è sottoposta a un trattamento estetico poco prima di iniziare l'avventura televisiva a "Ne vedremo delle belle", ma qualcosa è andato storto.

La verità sul botox

"Mio marito, che è un bravo chirurgo plastico (Marco Moraci, ndr), mi ha fatto una punturina poco prima che iniziassi lo show. Il botox ha bisogno di un po ' di tempo per riassorbirsi, per questo si notava. Adesso va meglio, ma resta l'amarezza di osservare che alle donne non è consentito invecchiare.

Ho 47 anni, sono una bella donna e una mamma, eppure quei messaggi d'odio mi hanno messo profondamente in", ha dichiarato Veronica Maya, ammettendo di avere già fatto ricorso alla medicina estetica negli anni.