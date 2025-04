Monica Setta operata d'urgenza per un'ernia strozzata: "Siamo appesi a un filo"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Ora sto bene e sono completamente guarita ma è stato spaventoso ". Con queste parole Monica Setta, giornalista e conduttrice di "Donne al Bivio", ha comunicato ai propri fan del suo ricovero in ospedale e dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta per risolvere un grave problema all'intestino. Setta ha scelto di dare notizia delle sue attuali condizioni di salute dopo il brutto momento vissuto a metà marzo quando ha iniziato ad accusare i primi malesseri.

Il malore poi il ricovero

" Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il prof. Luigi Masoni che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata", ha scritto sui social, parlando di dolori talmente forti da non riuscire a respirare. "Avevo l'intestino bloccato da un'ernia strozzata", ha spiegato la giornalista, che è stata così ricoverata d'urgenza e sottoposta a una delicata operazione chirurgica eseguita dall'equipe del professor Masoni, che Setta ha ringraziato pubblicamente. Accanto a lei, nel momento più difficile, c'erano il compagno Alessio Vetrano e la figlia Gaia.

Le foto in ospedale

La conduttrice ha pubblicato una serie di foto in ospedale e un'immagine con la flebo al braccio, che hanno fatto rapidamente il giro del web; poi ha proseguito il suo racconto con un altro post, nel quale ha voluto rassicurare tutti i suoi fan: " L'operazione è delle scorse settimane ma ho aspettato - anche per scaramanzia - che ieri, l'ultimo follow up, certificasse la guarigione totale per raccontarvi quanto mi era accaduto. Perché sì, lo spavento è stato immenso. Ritrovarsi in sala operatoria quando si pensa di avere solo un mal di pancia e le flebo e i punti e tutto il resto... Ti fanno capire che siamo davvero appesi ad un filo, che quanto accaduto (a me era successo di essere operata d'urgenza dopo una diverticolite nel 2016 sempre da Masoni) può tornare ad accadere, che la salute è il bene più prezioso e dobbiamo essere pronti a curarci sempre senza avere paura ".

I messaggi e l'affetto del fan

Decine di commenti e messaggi di sostegno si sono susseguiti sotto ai post di Monica Setta e proprio per questo la giornalista ha voluto ringraziare tutti, dicendosi stupita per l'ondata di affetto ricevuta attraverso il web: " Debbo dirlo, più di ogni altra considerazione mi ha colpito

l'dei social perché mi ha fatto capire che, anche nella dimensione virtuale, esiste la possibilità di creare rapporti di amicizia". Dopo il brutto momento Setta è già tornata a lavoro in radio.