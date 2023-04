Achille Costacurta si "scusa" sui social con la polizia dopo la violenza: ma si scatena la polemica

Dopo la violenza ecco arrivare le scuse. A poche ore dal fermo e dalla denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, Achille Costacurta è tornato sui social network per chiedere scusa alle forze dell'ordine. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari - che compirà 19 anni il prossimo ottobre - ha affidato a Instagram un breve messaggio, nel quale ha chiesto simbolicamente perdono per la bravata compiuta mercoledì notte.

" Scusa... Polizia di Stato ", ha scritto nelle storie del suo profilo personale l'ex giovane concorrente di Pechino Express (aggiungendo tre cuoricini rossi), taggando la pagina della Polizia di Stato e compiendo, così, un piccolo errore tecnico. A fermarlo nella notte di mercoledì, dopo avere dato in escandescenza in un taxi, non sono stati i poliziotti ma i vigili urbani, secondo quanto riferito dal Corriere. E proprio a uno dei due vigili - intervenuti per calmarlo su richiesta del tassista spaventato dalla furia del giovane - Achille Costacurta ha sferrato il pugno in viso che gli è costato il fermo provvisorio e la denuncia a piede libero.

Il passato turbolento di Achille Costacurta

In passato la madre di Achille, Martina Colombari, aveva parlato delle difficoltà del figlio nel dovere crescere con lo spettro dei genitori vip. " Nascere da genitori famosi non è semplice, lo capisco, ma ora che è più grande gli dico di farsene una ragione. E gli spiego che quel che sta vivendo lo deve, almeno per il momento, proprio a me e a suo papà. Non è sempre facile insegnare ai figli quelli che sono i valori ", aveva detto l'ex miss Italia a Vieni da Me ospite di Caterina Balivo.

Che il figlio Achille fosse un ragazzo dal carattere complesso i fan di Billy e Martina lo avevano capito un anno dopo, quando l'allora 16enne pubblicò una storia su Instagram, affermando di essere stato pestato da alcuni poliziotti. La versione resa dal giovane non è mai stata confermata, ma in quell'occasione Achille Costacurta denunciò di essere stato aggredito, perché aveva chiamato "sbirrazzi" alcuni agenti. Non è ancora chiaro, invece, quali siano stati i motivi, che hanno portato il giovane a dare in escandescenza in taxi e a colpire al volto uno dei vigili intervenuti, la scorsa notte a Milano. Rimane il fatto che il figlio di Billy Costacurta, secondo quanto riferito da Il Giorno, sarebbe stato trovato in possesso di un quantitativo di stupefacente.