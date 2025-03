Il virus dei roditori e l'attacco di cuore: così sono morti Gene Hackman e sua moglie

Ascolta ora 00:00 00:00

Man mano che passano i giorni si dissipano i dubbi sulla morte di Gene Hackmann e di sua moglie, Betsy Arakawa. L'attore pare sia morto per un problema cardiaco mentre sua moglie è deceduta per colpa di un virus, la Sindrome Polmonare da Hantavirus. A riferirlo è stato il medico legale, Heather Jarrell, incaricato di eseguire l'autopsia sui corpi, rinvenuti ormai in uno stato di parziale mummificazione e decomposizione, conseguenza del tipo di corpo e del clima nell'aria particolarmente secca di Santa Fe, a un'altitudine di quasi 2.200 metri. L'elemento di rilevanza in questa indagine risiede nel fatto che, secondo il medico, l'attore è morto una settimana dopo rispetto alla donna. I corpi sono stati scoperti casualmente lo scorso 26 febbraio. Hackman aveva il morbo di Alzheimer a uno stato avanzato e, spiegano ora i medici, " è possibile che non sia stato consapevole che la moglie era morta ".

" La morte di Betsy Arakawa Hackman è stata per cause naturali ", ha spiegato Jarrell in una conferenza stampa. La sindrome da Hantavirus è una malattia respiratoria rara ma grave, causata dall'infezione con Hantavirus, un genere di virus trasmesso principalmente dai roditori. La malattia può essere fatale e si manifesta con sintomi simili a quelli dell'influenza, seguiti da una grave insufficienza respiratoria. La sindrome polmonare da Hantavirus si manifesta tipicamente in primavera e in estate, spesso a causa di esposizioni che avvengono quando le persone si trovano vicino a escrementi di topo in case, capannoni o aree poco ventilate. Arakawa, 65 anni, è stata trovata con un flacone di medicinali aperto e pillole sparse sul bancone del bagno. Hackman, 95 anni, è stato trovato nell'ingresso della casa.

Fin dall'inizio era stato escluso il coinvolgimento di terze persone nella morte dei coniugi, così come le indagini avevano appurato fin dalle prime battute l'assenza di monossido di carbonio nell'abitazione. Al momento non è possibile determinare con ufficialità quando i due sono deceduti ma le analisi finora condotte permettono di supporre che possano essere morti fino a due settimane prima del ritrovamento. L'ultima attività rilevata del pacemaker di Hackman è stata il 17 febbraio e da quel momento lo strumento di monitoraggio del cuore non ha più dato segnali.

Uno dei tre cani della coppia è stato trovato morto in una gabbia nell'armadio del bagno vicino ad Arakawa. Si trovava in quel recinto perché era stato sottoposto a un piccolo intervento, il. Gli altri due cani sono stati ritrovati vivi. L'11 febbraio a donna ha interrotto tutti i contatti.