"Vive nell'ansia...". La rivelazione choc della Ventura su Pippo Baudo

Solo poche settimane fa il nome di Pippo Baudo è finito al centro dell'attenzione mediatica per una voce funesta sulle sue condizioni di salute. L'indiscrezione era arrivata da una voce forte del mondo dello spettacolo, quella di Pippo Balistreri direttore di palco del festival di Sanremo, che su Rai1 aveva detto tra le lacrime: " Sta male, credo ". Ma a ruota era arrivata la smentita, o meglio la rassicurazione del diretto interessato. " Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. Sto bene ", aveva dichiarato Pippo Baudo a Il Messaggero ridimensionando il tutto. Oggi, però, a lanciare una sorta di allarme è Simona Ventura.

"È rimasto l'ultimo della sua generazione"

"Lui vive nell'ansia perché è rimasto l'ultimo di una generazione di grandi che hanno fatto la storia della televisione", ha confessato Simona Ventura durante l'intervista rilasciata al settimanale Visto, spiegando il senso delle sue parole: "Quindi credo che faccia tutti gli scongiuri possibili e immaginabili. Sta bene ed è stato un modo per farlo sapere". Della sua generazione, quella degli anni '30, se ne sono già andati grandi nomi del piccolo schermo come Gino Bramieri, Enzo Tortora, Luciano Rispoli e solo di recente Piero Angela e il grande Maurizio Costanzo. L'idea di essere rimasto uno degli ultimi esponenti di spicco della tv del varietà e della bella televisione di intrattenimento sarebbe dunque un grosso peso per Pippo Baudo, che però cerca di non perdere il sorriso e la verve con lo hanno sempre contraddistinto.

La telefonata a Citofonare Rai2