"Ho iniziato la chemio ma non so come andrà". La drammatica confessione di Eleonora Giorgi

" Questo è un periodo complicato. Non ho capito ancora che sono io a dovere lottare. Ho quasi un estraniamento, come se fosse capitato ad un'altra Eleonora ". Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua battaglia contro il tumore al pancreas e lo ha fatto ai microfoni de "I Lunatici", la trasmissione radiofonica di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio 2. L'attrice ha iniziato il primo ciclo di chemioterapia nel tentativo di ridurre il cancro e potersi sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere la neoplasia: " Ho fatto questa chemio e non ho avuto effetti collaterali cercherò di sostenermi anche con l'alimentazione ".

La chemioterapia e l'operazione

Su Radio 2 l'attrice ha parlato della prima infusione chemioterapica, alla quale si è sottoposta negli scorsi giorni e di quello che sarà il suo percorso. " Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpicciolire quell'oggettino", ha rivelato Eleonora Giorgi, proseguendo: "Se arriveranno a buon fine potrò essere operata, altrimenti boh, non lo so ". Pochi giorni fa l'interprete di "Mani di velluto" e "Borotalco" aveva spiegato di avere scoperto di avere un tumore al pancreas da un normale controllo di routine. Tosse e congestione erano stati i soli sintomi e grazie alla tempestività della diagnosi la Giorgi ha potuto iniziare le cure: " Parliamo di cinquantasei ore di chemio, sono lunghette. Per ora fatto la prima e attualmente non ho nessun tipo di effetto collaterale. Probabilmente si presenteranno" .

La scelta di combattere sotto i riflettori