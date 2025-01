Wanda Nara e Icardi denunciati da Keita Balde. Il calciatore: "Ho subito un danno di immagine"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'arrivo di Mauro Icardi e Eugenia La China (sua attuale fidanzata) a Milano potrebbe essere solo una coincidenza, ma c'è chi è pronto a scommettere che il ritorno in Italia del calciatore sia legato alla causa che Keita Balde ha intentato contro di lui e contro Wanda Nara. È di poche ore fa, infatti, la notizia che Balde ha denunciato la coppia argentina per la vicenda del presunto tradimento che Keita e Wanda avrebbero consumato durante il matrimonio dell'imprenditrice con Icardi.

La denuncia

A riferire della denuncia è stato il giornalista sudamericano Juan Etchegoyen che, dopo avere parlato con il senegalese, ha rivelato che l'ex nerazzurro - che era stato compagno di squadra di Mauro Icardi - ha presentato regolare denuncia presso il tribunale di Milano citando Wanda e Maurito " per danni e molestie sistematiche ". Il giornalista riferisce anche che il calciatore avrebbe chiesto un risarcimento economico " di almeno sei zero ". A proposito dell'intera vicenda, però, Balde non ha fornito indicazioni perché i giudici sono a lavoro sul caso ma la situazione sarebbe complessa e delicata.

Keita Baldé e Wanda Nara

La vicenda che fece scandalo in Argentina e di riflesso anche in Italia, visti i trascorsi calcistici di Icardi e Baldè, esplose a gennaio 2023 quando Maurito accusò pubblicamente l'ex moglie di avere consumato una notte di passione con Keita a Dubai, durante il ritiro del calciatore. La moglie di quest'ultimo, Simona Guatieri, ricevette foto e video compromettenti e si sfogò pubblicamente sui social, definendo con male parole Wanda. In quel periodo Nara e Mauro stavano vivendo una crisi e la vicenda accentuò la separazione. Né l'argentina né il calciatore senegalese confermarono il flirt ma di recente Icardi ha pubblicato nuove chat e addirittura video, che immortalavano Balde in casa di Icardi, a Buenos Aires, e la vicenda ha trovato nuovo campo sulla cronaca scandalistica, facendo esplodere Balde.

Lo sfogo di Baldé

In una nota trasmessa al giornalista argentino, l’ex calciatore dell'Inter ha dichiarato: " Combatterò finché qualcuno non risponderà per il danno alla mia immagine che è stato fatto, perché questo è un grande danno. Ciò che queste persone stanno cercando è un pasticcio". A proposito dell'accusa mossa da Mauro Icardi, cioè che avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Wanda Nara, il senegalese non ha potuto rivelare niente per motivi legali, ma si è sfogato : "Non sono un santo e ho fatto un errore, ma voglio uscire da questa merda. È stata presentata una denuncia contro entrambi perché non possono approfittarsi di una persona. Questo non mi aiuta nella mia carriera e ancora meno nella mia vita".

"Mi sta a cuore la protezione della mia famiglia e, soprattutto, che mia moglie Simona non venga più ferita. D'ora in poi lascerò che siano i miei avvocati a fare il loro lavoro

Balde ha poi fatto riferimento alla sua, dalla quale si è separato, pare, proprio a causa dei gossip su lui e Wanda:".