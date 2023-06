William e il gesto stizzito verso Kate: cosa succede tra i due

A nessuno è sfuggito il gesto di stizza che il principe William avrebbe riservato a Kate Middleton lo scorso primo giugno, al matrimonio dell’erede al trono giordano Hussein e dell’architetto saudita Rajwa al-Saif. Il video dell’accaduto ha fatto il giro del web e tutti i giornali hanno sottolineato la reazione forse un po’ troppo impaziente di William. Eppure, a ben guardare, per una frazione di secondo il principe sembra più divertito che arrabbiato.

Chiacchiere tra principesse

L’arrivo ad Amman di William e Kate per il royal wedding di Hussein e Rajwa di Giordania è stata una graditissima sorpresa per i media e i fan di tutto il mondo. La presenza dei principi di Galles, infatti, non era stata annunciata per “motivi di sicurezza” , ha puntualizzato il Daily Mail. In un primo momento, infatti, i tabloid avevano anche ipotizzato che a rappresentare la royal family britannica potessero essere i duchi di Edimburgo Edoardo e Sophie. Per la verità sarebbe stato un peccato se William e Kate non avessero partecipato, visto che la principessa ha trascorso ad Amman tre anni della sua infanzia, poiché i genitori vi si erano trasferiti per lavoro e ama molto questo luogo.

Dopo la cerimonia nuziale e i saluti di rito tra i principi di Galles e gli sposi, Kate si è fermata, o forse sarebbe meglio dire attardata a chiacchierare con la principessa Rajwa. Le due sembravano davvero due vecchie amiche che si incontrano dopo tanto tempo e hanno molte cose da dirsi. Le principesse, infatti, parlavano animatamente ed era evidente la gioia di Kate di ritrovarsi di nuovo in Giordania.

Meno tranquillo era William che, dopo alcuni secondi passati a osservare le moglie immersa nella conversazione con la sposa (la quale, al pari di Kate, non pareva avere fretta di porre fine allo scambio di battute), ha agitato le mani in maniera nervosa, "irrequieta" , ha sottolineato il Daily Mail. Il messaggio non ha bisogno di interpretazioni: il principe stava incitando Kate a tagliare corto. La principessa del Galles, splendida nel suo abito rosa di Elie Saab, non ha reagito subito al gesto stizzito del marito: potrebbe esserle sfuggito, ma non è escluso che lo abbia ignorato.

Una coppia perfetta (o quasi)

William e Kate sono la coppia perfetta per eccellenza, sempre impeccabili in pubblico. È strano vedere uno dei due perdere la pazienza, mostrare insofferenza verso l’altro. In fondo, però, non è poi tanto surreale: i principi sono esseri umani, benché educati a non mostrare troppo le loro emozioni di fronte agli altri. Forse William non è stato impulsivo. Semplicemente non ha voluto nascondere la sua reazione.

Questo potrebbe essere un segnale di cambiamento nella monarchia, ma lo capiremo meglio con il tempo. Tom Quinn, autore del libro “Gilded Youth. An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”, ha dichiarato che il principe sarebbe incline a scatti d’ira che solo Kate riuscirebbe a placare, “trattandolo come fosse il quarto figlio” . Tuttavia, guardando il video di Kate e Rajwa che parlano”, sembra di cogliere un piccolo sorriso del principe William: quasi fosse, oltre che impaziente, anche un po’ divertito da quella situazione molto informale e amichevole.

Del resto non stava succedendo nulla di sconveniente. Però c’erano molti ospiti in attesa di salutare gli sposi e forse proprio questo particolare potrebbe aver innervosito il principe. Il siparietto è stato simpatico, perché ha mostrato un altro lato di William e Kate, ma potrebbe anche diventare il preludio di una bella amicizia tra i principi di Galles e gli eredi al trono di Giordania, i volti giovani di due tra le monarchie più famose e importanti del mondo.