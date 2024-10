Segnali di pace tra Harry e William: dopo anni il futuro re nomina il fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Da anni il principe William non nomina il fratello Harry. Sei per la precisione. Un periodo molto lungo, durante il quale sono accaduti eventi spiacevoli tra i due, che hanno portato a tensioni, incomprensioni e presunti litigi. Un dissidio che non sembra non avere fine. Diverse volte, analizzando le dichiarazioni e gli atteggiamenti di William e Harry, i tabloid hanno suggerito ipotesi di riconciliazione, di piccoli, spesso quasi impercettibili passi in avanti verso la pace. Il ricordo di William, che coinvolge il fratello e Lady Diana, potrebbe, secondo i media, rappresentare davvero un punto di svolta nella faida tra Windsor e Sussex.

Con Diana e Harry al Passage

Una delle cause a cui il principe William tiene in modo particolare è quella che riguarda i senzatetto. Il futuro Re sarebbe convinto di poter risolvere definitivamente questo problema molto sentito in Gran Bretagna. Negli anni ha avviato e partecipato a diverse iniziative in merito. Per esempio il 21 dicembre 2009 William volle provare a dormire per strada, avvolto dal rigido freddo londinese. Impossibile dimenticare, poi, che nel giugno 2022 venne fotografato a Rochester Row, nel centro di Londra, mentre vendeva copie del giornale Big Issue, la pubblicazione dell’associazione omonima che si occupa delle persone più bisognose, tra cui i senzatetto e i disoccupati.

Il principe di Galles è tornato a parlare della triste situazione in cui vivono i clochard in un documentario dal titolo “Prince William. We Can End Homelessness”, che andrà in onda su Itv il 30 e il 31 ottobre 2024. Durante il programma William ha spiegato il suo progetto quinquennale Homewards, attraverso il quale vuole, come ha sottolineato il People, “sradicare” la condizione dei senza fissa dimora. A sorpresa, però, il principe ha anche fatto riferimento a un avvenimento della sua infanzia che coinvolge anche il duca di Sussex.

In una clip pubblicata lo scorso 26 ottobre William ha ricordato che nel 1993 Lady Diana decise di farsi accompagnare da lui e da Harry durante la sua visita al Passage, charity britannica che aiuta proprio i clochard: “Mia madre mi portò al Passage. Portò lì entrambi, Harry e me. Devo aver avuto 11 anni all’epoca, forse 10. Non avevo mai visto niente di simile prima ed ero ansioso all’idea di ciò che mi aspettava”.

Da quella volta William è tornato al Passage in altre occasioni, ne è diventato patrono dal 2019 e ha rammentato quell’aneddoto anche durante il programma “A Berry Royal Christmas”, in onda a Natale 2019. Tuttavia non ha mai menzionato il principe Harry in nessuno di questi momenti. Nessuno si aspettava che lo facesse proprio ora che il duca sembra così lontano dalla Corona. William non pronunciava in pubblico il suo nome da ben sei anni, dicono i tabloid. Un accenno fugace, è vero, ma che ha riacceso le speranze di pace tra i Windsor e i Sussex.

Un passo verso la riconciliazione?

Nel documentario William ha raccontato della sensibilità di Lady Diana, della sua capacità di mettere chiunque a proprio agio: “Mia madre si dava da fare come suo solito, tranquillizzando tutti, ridendo e scherzando con ognuno. Ricordo che, all’epoca, di aver fatto un ragionamento del tipo ‘se non hanno una casa, saranno tutti davvero tristi’. Ma era incredibile quanto l’ambiente intorno fosse gioioso”.

Il principe ha rivelato le sue impressioni di quel primo incontro al Passage: “Ricordo di aver fatto delle piacevoli conversazioni, giocato a scacchi, chiacchierato e di quando mi sono reso conto che c’erano altre persone là fuori che non hanno la tua stessa vita. Sai, quando sei piccolo pensi che la vita sia ciò che vedi di fronte a te e non ti viene in mente di guardare altrove. È quando incontri le persone, come feci io allora, che cambi prospettiva nella tua testa…”.

Questo salto nel passato, l’eco nostalgica nelle parole di William e, soprattutto, il riferimento a Harry potrebbero rappresentare un primo segnale di riconciliazione tra i fratelli, la dimostrazione che William avrebbe cambiato prospettiva anche per quel che riguarda il rapporto con il duca. Il People ha riportato il commento di una fonte, secondo la quale la frattura tra i principi sarebbe “molto grave”, ma non “irreparabile” .

Del resto lo stesso Harry, nel documentario “Harry & Meghan. An African Journey”, disse in proposito: “Le cose accadono inevitabilmente.

La maggior parte di queste sono create dal nulla, m come fratelli…si possono avere giorni buoni e giorni cattivi. Al momento siamo su sentieri diversi, ma io ci sarò sempre per lui e so che lui ci sarà sempre per me…”. La speranza è che itornino, prima o poi.