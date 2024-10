La mossa di William e Kate che "preoccupa" Meghan: cosa succede

Ascolta ora 00:00 00:00

Meghan Markle non avrebbe preso bene le indiscrezioni sui progetti di William e Kate oltreoceano. Si è trasferita negli Stati Uniti non solo perché sono il suo Paese d’origine, ma anche per allontanarsi dall’ombra della Corona. Ora, però, rischia di ritrovarsi “in casa”, diciamo così, i due esponenti più amati della monarchia britannica, la coppia con la quale lei e Harry avrebbe sempre rivaleggiato e di cui sarebbero ancora gelosi. Stando alle indiscrezioni la duchessa proverebbe un profondo senso di frustrazione e la sua paura più grande sarebbe quella essere oscurata dalla popolarità dei principi. In più il duca di Sussex avrebbe finalmente trovato la sua strada nel mondo della filantropia, ma la starebbe percorrendo da solo: per questo Meghan temerebbe di perdere anche il controllo che ha su di lui.

Le paure di Meghan

Alla fine dello scorso settembre il Daily Mail ha annunciato che William e Kate avrebbero depositato un nuovo marchio alla US Patent and Trademark Office. Si tratterebbe di un’iniziativa collegata alla Royal Foundation, su cui i principi starebbero lavorando da molto tempo. Purtroppo la malattia di Kate e alcuni problemi tecnici avrebbero rallentato il progetto, che stando alle fonti doveva realizzarsi già nel 2023.

La notizia del possibile “sbarco” di William e Kate negli States potrebbe rappresentare una nuova scintilla, un ulteriore pretesto per riaccendere la competizione mai davvero sopita tra Galles e Sussex. Non sarebbe solo una questione geografica, visto che negli USA vivono da anni Harry e Meghan. I futuri sovrani, infatti, avrebbero scelto di dedicare la loro nuova attività benefica alla salute mentale, tema molto caro anche ai duchi.

Potremmo obiettare che su un argomento così profondo non c’è un’esclusiva, ma può essere affrontato da diversi punti di vista, senza il rischio di sovrapposizione. Secondo il magazine “Ok”, però, Meghan Markle sarebbe davvero turbata al pensiero di vedere William e Kate impegnati in opere caritatevoli negli Stati Uniti, magari anche in un futuro viaggio che li porterebbe a pochi passi da lei. A farle paura sarebbe il successo scontato che i principi potrebbero avere e i consensi che non farebbero fatica a guadagnare tra gli americani, già innamorati dell’aura di discreta regalità che li accompagna a ogni uscita pubblica.

Un insider ha dichiarato al tabloid: “Meghan era piuttosto sorpresa quando ha scoperto che Kate e William hanno in programma di lavorare di più in America dopo aver depositato presso le autorità il brand della loro fondazione. Benché abbiano fatto un paio di viaggi negli Stati Uniti, non sono davvero parte del loro territorio e ora Meghan sente che potrebbero procedere sul suo territorio”.

“Non è pronta per questo”

La duchessa, impegnata nel lancio del suo brand “American Riviera Orchard” e dei progetti Netflix, sarebbe quasi certa che i principi di Galles riusciranno a scalzarla dal centro della scena, togliendole visibilità. La fonte ha aggiunto: “Sa già quanto Kate e William siano popolari negli Stati Uniti, mentre la popolarità hollywoodiana [dei Sussex] è in declino, non si sente tranquilla all’idea di un viaggio oltreoceano [della coppia] proprio ora, perché senza dubbio susciterebbe un grande clamore”.

William e Kate non sarebbero l’unico motivo di preoccupazione per Meghan. Anche il principe Harry starebbe sfuggendo al suo controllo, ritagliandosi uno spazio tutto suo nel mondo della filantropia. Senza la moglie. La fonte ha spiegato: “Kate e William vogliono che la loro fondazione per la salute mentale sia un brand mondiale e sanno di poter lavorare molto in America...Per Meghan questo è un altro colpo, visto che Harry si sta costruendo una vita migliore in America e sta partecipando a grandi eventi senza di lei, come quello a New York, la scorsa settimana”. L’insider si riferisce agli appuntamenti nella Grande Mela dello United Nations General Assembly’s High-Level General Debate (dal 24 al 30 settembre 2024) e alla Climate Week (dal 22 al 29 settembre).

Inoltre lo scorso 1° ottobre il duca è tornato da solo nel Lesotho, in Africa, per seguire i progetti di “Sentebale”, la fondazione a cui ha dato vita con il principe Seeiso nel 2006 e incontrarne alcuni finanziatori. Meghan sarebbe “molto orgogliosa” del marito, ha dichiarato un altro insider a "Ok", perché il principe “sta davvero provando a rifarsi una vita e finalmente è tranquillo in America” ma, allo stesso tempo, “non ha sempre bisogno di Meghan al suo fianco, come all’inizio e questo è difficile da accettare per [lei]”.

“lui sa quanto siano stimolanti i nuovi progetti della duchessa e che presto tutti vedranno quando ha lavorato duramente. Meghan è solo preoccupata che il suo grande ritorno possa coincidere con la visita di Kate e William in America e non è sicura di essere pronta per questo”.

