"Io in finale a X Factor? Non ne so nulla". La replica di Morgan a Fiorello: cosa ha detto

A dieci giorni dalla rocambolesca uscita di scena da X Factor, Morgan torna a togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Sky e Fremantle. Lo ha fatto commentando anche le voci di corridoio - fatte circolare da Rosario Fiorello di recente - su un suo possibile ritorno a X Factor in occasione della finale e che lui ha voluto smentire.

Fiorello e la "bomba" su Morgan di nuovo a X Factor

Fiorello si era già schierato in difesa di Marco Castoldi pochi giorni fa. " Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan ", aveva detto nel corso della puntata del 22 novembre, parlando del licenziamento del giudice da X Factor e della conseguente polemica. Poi, nei giorni successivi, aveva lanciato una delle sue solite "bombette", parlando di un ritorno di Morgan a X Factor in occasione della finale. La sensazione era che, quella di Fiorello, fosse stata una boutade, uno scherzo come quello fatto a Fedez a fine ottobre, quando anticipò la presenza del rapper a Sanremo 2025 nel ruolo di direttore artistico. Ma due giorni fa lo showman ha chiarito che il suo non era affatto uno scherzo. "Ho le mie fonti a Sky. Mi hanno detto che ci sono due fazioni, Sky e Fremantle. Fremante è quella che produce ed è quella che vuole Morgan. A loro piacerebbe tornasse. Sky, però, ha detto stop Morgan".

Le ultime dichiarazioni di Morgan

La conferma, che non ci sarà alcun ritorno a X Factor, è arrivata anche da Morgan. " Per Fiorello sarei alla finale? Non ne so nulla. Non so nulla dei dibattiti tra Sky e Fremantle, come non sapevo nulla di tutte le interconnessioni di interessi tra giudici, discografici, autori, concorrenti, ospiti ", ha detto il cantautore, commentando le dichiarazioni dello showman siciliano. Poi, ancora deluso per come si è concluso il suo percorso nel talent di Sky, è tornato a parlare della vicenda: "Io come un ingenuo mi sono lasciato irretire perché mi avevano garantito che avrebbero rispettato la mia persona a livello di immagine e a livello di scelte artistiche e di libertà di programma didattico per ragazzi. Una volta però entrato mi sono accorto che non solo non c'era nessuna intenzione di costruire un organismo con la formazione musicale al centro, ma che c'era l'intenzione opposta, cioè di fare una trashata vuota di qualunque spirito culturale e artistico; quindi, è iniziata una gara ad ostacolarmi anziché supportarmi ".

