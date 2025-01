Il piano uzbeko per la lotta climatica

Ascolta ora 00:00 00:00

Lunedì si è inaugurata ad Abu Dhabi la Settimana Internazionale della Sostenibilità, un evento di rilievo globale che ha visto la partecipazione di capi di stato e di governo, impegnati a discutere le strategie per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Centrali, nel corso dell'evento, le politiche messe in atto dai governi per far fronte alle sfide della transizione green: dall'attrazione di investimenti all'implementazione di politiche capaci di conciliare crescita economica e riduzione delle emissioni inquinanti.

Un modello di economia emergente impegnato su questo fronte è rappresentato dall'Uzbekistan. Il presidente Shavkat Mirziyoyev ha preso parte al summit presentando il processo di trasformazione su larga scala che Tashkent sta mettendo in campo per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, garantire lo sviluppo sostenibile e la sicurezza globale. «Negli ultimi cinque anni, abbiamo attratto quasi 20 miliardi di dollari di investimenti esteri nel settore energetico e realizzato 9,6 gigawatt di nuova capacità energetica», ha dichiarato Mirziyoyev nel corso del suo intervento. «Sono in corso oltre 50 grandi progetti con una capacità energetica di 24 gigawatt e un valore di oltre 26 miliardi di dollari con partner stranieri».

Risultati, quelli illustrati dal Presidente uzbeko, parte del ben più grande progetto Nuovo Uzbekistan 2030, un piano di programmazione strategica pensato dal governo uzbeko per garantire stabilità ambientale al paese e promuovere un modello economico verde ed efficiente nell'uso delle risorse. L'obiettivo per il 2030 è chiaro: portare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico nazionale al 54 per cento. Un traguardo che non solo rafforza il ruolo dell'Uzbekistan come hub energetico regionale, ma lo posiziona come modello di riferimento per i Paesi emergenti nella corsa verso la sostenibilità globale.

Un disegno, dunque, con una proiezione strategica regionale che vede

nell'Uzbekistan un leader chiave nella misura in cui, secondo stime preliminari, il solo Uzbekistan ha il potenziale per generare 500 gigawatt di energia solare, 100 gigawatt di energia eolica e 10 gigawatt di energia idroelettrica.