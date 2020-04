Piero Chiambretti torna sui social dopo il coronavirus: "Steso"

Piero Chiambretti è guarito dal coronavirus ma il suo percorso di convalescenza non è ancora terminato. Il popolare showman è stato dimesso dall'ospedale più di due settimane fa e per lui il peggio sembra essere alle spalle, tanto che nelle ultime ore è anche tornato a fare capolino sui social con un selfie. Il conduttore non è particolarmente social ma in queste ore ha probabilmente sentito il bisogno di un piccolo contatto, anche se virtuale, con il suo pubblico e con il folto gruppo di sostenitori che lo segue su Instagram.

Nessuna foto patinata per celebrare il suo ritorno sui social. Piero Chiambretti ha scelto di mostrarsi con il volto stanco e tirato, mentre riposa a letto. " Steso ", recita la didascalia che accompagna la fotografia e che dà perfettamente l'idea dello stato fisico e mentale del conduttore. Il Covid-19 è una malattia fortemente debilitante, che lascia solchi profondi in chi lo contrae in una forma medio-grave come Chiambretti. Il ricovero ospedaliero del conduttore è stato lungo, ora sta attraversando la convalescenza e nonostante sia clinicamente guarito, quindi negativizzato, il padrone di casa di CR4 - La Repubblica delle donne non è ancora al 100% delle sue forze.

Sulla sua completa ripresa ha sicuramente incidenza anche la morte di sua madre Felicita, ricoverata appena poche ore prima del figlio presso l'Ospedale Mauriziano di Torino, dove è deceduta a causa del coronavirus. I due erano molto legati, Chiambretti viveva con sua madre che spesso faceva qualche apparizione nei programmi del figlio o dove lui andava ospite. Il pubblico aveva imparato ad amarla così come ama Piero Chiambretti e la sua mancanza ha profondamente scosso il vasto pubblico dello showman. Tra le grandi privazioni del coronavirus c'è l'impossibilità di salutare i propri cari quando se ne vanno, tanto più Chiambretti non è potuto essere presente ai funerali in forma strettamente privata perché ancora ricoverato e positivo al Covid-19.

Probabilmente per rivedere Piero Chiambretti in tv in un programma tutto suo sarà necessario aspettare qualche mese ancora. CR4 - La Repubblica delle donne è stato uno dei primi programmi che Mediaset ha sospeso all'inizio dell'epidemia per poter dedicare maggiori risorse all'informazione delle sue reti. Ancora non è stato stabilito quando Piero Chiambretti potrà tornare a essere il mattatore delle serate di Rete 4 ma è probabile che tutto sia rimandato alla prossima stagione, quando anche in tv cercheremo di trovare una normalità che sembra essere andata persa.