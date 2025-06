Policlinico, via ai cantieri per l'ampliamento del pronto soccorso

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'aggiudicazione del bando e l'avvio del cantiere nel primo trimestre del 2025, prende sempre più forma il progetto di ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Milano: un intervento da 8 milioni di euro, 6 dei quali stanziati dalla Fondazione Leonardo del Vecchio nell'ambito delle sue iniziative filantropiche a supporto della sanità pubblica. Il Pronto Soccorso del Policlinico registra ogni anno oltre 60.000 accessi, pari a una media di 160/170 persone al giorno. "Gli accessi in questo Pronto Soccorso aumentano in modo stabile anno su anno - ha commentato il direttore Giorgio Costantino -. Oltre alle urgenze, qui si accede per essere visitati in tempi più rapidi rispetto al percorso ordinario tramite medicina territoriale. L'aumento di accessi ha una conseguenza: più si è efficienti e più le persone scelgono quel Pronto Soccorso. Se da un lato questo è un buon segno, dall'altro aumenta l'attività con rischi di ingorghi e sovraffollamento". Le attività del Pronto Soccorso non subiranno interruzioni durante i lavori. La fine del restyling è prevista per la seconda metà del 2026, ma grazie a una pianificazione tra progettisti e personale, il cantiere è stato organizzato per lotti. Questo permetterà la piena operatività di tutte le aree del Pronto Soccorso. "Ringrazio la Fondazione Leonardo Del Vecchio e la sua presidente per aver creduto da subito all'importanza di puntare su un nuovo approccio alla Medicina d'urgenza sostenendo con entusiasmo questa importante opera pubblica - ha dichiarato Marco Giachetti, Presidente del Policlinico -. Una collaborazione preziosa che porterà presto alla città di Milano un Pronto Soccorso ancora più rispondente alle necessità di un territorio in continua trasformazione". Non solo. "Con l'inaugurazione del Padiglione Sforza nell'autunno del 2025 al cui interno si troveranno i nuovi Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico e Pronto Soccorso Pediatrico, il Policlinico si conferma come punto di riferimento sempre più all'avanguardia per la Medicina di emergenza e urgenza.

Tutto questo non sarebbe possibile senza la dedizione dei nostri professionisti che trasformano con il loro lavoro tutte queste risorse in opportunità di cura per molte, sempre più persone" ha commentato il Direttore generale Matteo Stocco.