Il Btp Valore segna il bis e vede quota 10 miliardi

Il Btp Valore concede il bis. Dopo l'abbuffata della prima giornata (5,4 miliardi), il secondo atto del collocamento ha calamitato ordini per ulteriori 4,31 miliardi di euro con 134.537 contratti. Così come per la giornata d'esordio, il controvalore delle richieste è andato decisamente oltre ai 2,86 miliardi sottoscritti nella seconda giornata del precedente Btp Valore (maggio 2024). In due sole sedute sono già pervenuti ordini complessivi per 9,7 miliardi, avvicinando la soglia dei 10 miliardi che a detta di diversi analisti veniva indicata come livello obiettivo per il Tesoro (in foto il ministro Giancarlo Giorgetti). Così come per le altre emissioni dedicate ai retail il Mef non ha posto un tetto all'offerta, ma si tiene aperta l'opzione di chiudere in anticipo rispetto al termine ultimo fissato per le ore 13 di venerdì 24.

Secondo quanto raccolto fino a ieri, il Tesoro da inizio anno ha già incassato oltre 31 miliardi dalle tre emissioni pensate per gli investitori retail. La prima è stata il Btp Più a febbraio, chiusa con oltre 14,9 miliardi di sottoscrizioni e 451.831 contratti conclusi (taglio medio di quasi 33mila euro); poi a maggio il Btp Italia, non un'emissione dedicata esclusivamente al pubblico retail ma che il Tesoro classifica come uno strumento pensato per i piccoli risparmiatori e nei due giorni dedicati ai retail ha raccolto oltre 6,5 miliardi con un taglio medio di oltre 34mila euro. Sommando le tre emissioni si arriva a 31,1 miliardi. Il boom di ordini dei primi due giorni conferma l'apprezzamento per la struttura del Btp Valore, con cedole crescenti nel tempo (2,6% per il 1°, 2° e 3° anno, 3,1% per il 4° e 5° anno, 4% per il 6° e 7° anno) e premio fedeltà dello 0,8% per chi lo detiene fino a scadenza; quest'ultima emissione presenta la novità della durata leggermente maggiore (7 anni) che ha permesso di offrire rendimenti competitivi anche in un contesto di tassi in discesa rispetto al recente passato.

Inoltre, il Tesoro ha messo sul piatto un rendimento lordo del 3,24% annuo (considerando anche il premio fedeltà) che posiziona il Btp Valore a un range di rendimento di 25-30 punti base superiore rispetto ai Btp di pari scadenza presenti sul mercato.