Buoni pasto, dal 1° settembre commissioni ridotte: cosa cambia per lavoratori e commercianti

A partire dal 1° settembre 2025, entrerà ufficialmente in vigore il nuovo tetto massimo del 5% sulle commissioni applicate ai buoni pasto. Una misura attesa, introdotta dal Decreto Concorrenza e diventata legge con la Legge n. 193/2024, che mira a riequilibrare il sistema e renderlo più sostenibile per tutti gli attori coinvolti.

Cosa cambia e per chi

Per i lavoratori dipendenti, nulla cambia: potranno continuare a utilizzare i buoni pasto come sempre, sia in formato cartaceo che digitale. Le aziende che li offrono ai propri dipendenti continueranno a godere delle attuali agevolazioni fiscali.

La vera novità riguarda invece gli esercenti, ristoranti, bar, supermercati, alimentari e altri punti vendita, che fino a oggi hanno dovuto sopportare commissioni anche superiori al 15-20% per ogni buono accettato. Dal 1° settembre 2025, le società emettitrici non potranno più applicare trattenute superiori al 5% del valore nominale del buono. I contratti già in vigore potranno proseguire con le attuali condizioni solo fino al 31 agosto 2025, a meno che non vengano rinegoziati prima.

Un vantaggio per la filiera, consumatori inclusi

Come sottolinea Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti, il taglio delle commissioni rappresenta “ una vera boccata d’ossigeno ” per migliaia di attività del settore ristorazione e distribuzione, messe sotto pressione dall’aumento dei costi e dalla riduzione dei margini. Secondo le stime dell’associazione, gli esercenti potrebbero risparmiare fino a 400 milioni di euro l’anno grazie a questa misura.

Un vantaggio che, secondo Banchieri, potrebbe avere ricadute positive anche sui consumatori, portando a una maggiore accettazione dei buoni pasto da parte dei negozianti e a una più ampia diffusione del servizio. In quest’ottica, si apre anche il dibattito sull’opportunità di innalzare il tetto di esenzione fiscale dei buoni fino a 10 euro, per renderli ancora più convenienti per tutti.

Obiettivo: più equità e sostenibilità

In sintesi, la riforma delle commissioni sui buoni pasto rappresenta un passo importante verso un sistema più equo ed efficiente, che tutela i diritti dei lavoratori, sostiene le imprese e favorisce il corretto

del mercato. Un cambiamento che, a partire da settembre, potrebbe davverovolto a uno strumento moltoma finora spesso penalizzante per chi lo accetta.