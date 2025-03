Dazi, scatta la contromossa dell'Ue: quali beni Usa saranno colpiti | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

La guerra commerciale è iniziata. Dopo i dazi imposti da Donald Trump sulle importazioni dal Vecchio Continente di acciaio e alluminio, arriva la risposta della Commissione europea, che ha annunciato il lancio di contromisure sulle importazioni Usa nell’Ue. Londra per ora non si schiera. La situazione è molto tesa, con evidenti ripercussioni sui mercati finanziari.

10.20 - Lagarde: "Choc meno prevedibili, dazi e spesa hanno due facce"

La frammentazione commerciale e l’aumento della spesa per la difesa "hanno effetti a due facce: potrebbero spingere l’inflazione verso l’alto, ma i dazi statunitensi potrebbero anche ridurre la domanda di esportazioni dell’Ue e reindirizzare l’eccesso di capacità produttiva dalla Cina verso l’Europa, facendo diminuire l’inflazione". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, spiegando che la Bce sta considerando diversi scenari su dazi e spesa fiscale ma "la direzione degli choc è molto più difficile da predire rispetto a prima".

10.14 - Dalla soia al pollame, la lista dei prodotti colpiti

Ci sono prodotti dall’alto "valore simbolico" nella lista presentata dalla Commissione europea, ma ancora oggetto di consultazioni, con cui Bruxelles risponde all’imposizione di dazi su acciaio e alluminio da parte degli Usa. Si va dai prodotti agricoli come la soia, prodotti a base di carne (manzo e pollame), elettrodomestici (forni, frigoriferi, congelatori). Le moto Harley Davidson fino ai prodotti in legno. "Stiamo cercando - spiega un alto funzionario Ue - di essere intelligenti" e "pensiamo che" i dazi "siano un male per gli affari".

9.37 - Francia: prima reagire ai dazi Usa, poi negoziare

"Penso che la prima risposta" ai dazi statunitensi "sia innanzitutto sangue freddo, unità, ma anche una certa fermezza. E credo che la Commissione sia pronta". Lo ha detto il ministro francese dell’Industria, Marc Ferracci, al suo arrivo al Consiglio competitività, dopo l’annuncio da parte dell’Ue della risposta ai dazi Usa. "Dobbiamo prima di tutto reagire -ha aggiunto - e stabilire una posizione di forza e poi, ovviamente, avviare una trattativa per cercare di trovare vie d’uscita", ha aggiunto. "La posizione della Francia non è quella di fare concessioni preliminari, ma di reagire con fermezza prima di avviare negoziati".

8.36 - Von der Leyen: "Tuteliamo le imprese Ue"

"Deploriamo profondamente le tariffe statunitensi imposte all’Europa. Le tariffe sono tasse. Sono un male per le imprese e ancora peggio per i consumatori. Oggi l’Europa prende contromisure forti ma proporzionate. L’Ue deve proteggere consumatori e imprese". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un breve punto stampa sottolineando come Bruxelles, nel frattempo, "resta totalmente aperta ai negoziati" con gli Usa. "Ho incaricato il commissario Sefcovic su questi colloqui per trovare la soluzione migliore con gli Usa".

8.27 - Dazi Ue sui prodotti Usa per 26 miliardi di dollari

Arriva la ferma risposta dell'Unione europea alle mosse commerciali decise da Trump. In risposta all’imposizione di nuovi dazi degli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio l'Ue ha deciso di adottare contromisure rapide e proporzionate sulle importazioni statunitensi nell’Unione. I dazi colpiranno prodotti americani per un valore di 26 miliardi di dollari. Le tariffe europee entreranno in campo dal primo aprile e saranno pienamente operative entro il 13 dello stesso mese. La Commissione, spiega, lascerà scadere il 1° aprile la sospensione delle contromisure esistenti contro gli Stati Uniti per il 2018 e il 2020. In secondo luogo, presenterà un pacchetto di nuove contromisure sulle esportazioni statunitensi. Tali misure entreranno in vigore entro la metà di aprile.

8.05 - Regno Unito: nessuna contromisura immediata

Il governo inglese per ora resta in attesa e, fa sapere, non intende attuare contromisure immediate contro gli Stati Uniti.

"Ci stiamo concentrando su un approccio pragmatico e stiamo negoziando rapidamente un accordo economico più ampio con gli Stati Uniti per eliminare i dazi supplementari", ha dichiarato in un comunicato il Segretario di Stato britannico al Commercio, Jonathan Reynolds, ritenendo "deludente" l’applicazione di queste nuove tasse.