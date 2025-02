Parte la guerra dei dazi: ecco come funzionano e chi ci guadagna davvero

Ascolta ora 00:00 00:00

I dazi sono tornati al centro del dibattito internazionale da quando Donald Trump è diventato presidente degli Stati Uniti. La sua politica economica ha infatti dato nuova spinta a questa misura, tradizionalmente vista come un vestigio di strategie commerciali del passato. Trump ha annunciato l’imposizione di nuovi dazi su beni provenienti da paesi come la Cina, il Canada e il Messico, nell’intento di proteggere le industrie statunitensi e incentivare la produzione interna. Ma come funzionano i dazi oggi e su quali siano le loro reali conseguenze sia per i consumatori che per le economie globali? Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Cos’è un dazio e come funziona

Un dazio è un'imposta che viene applicata sulle merci importate da altri paesi, con l’obiettivo di proteggere le industrie nazionali dalla concorrenza straniera, aumentando il costo delle merci provenienti da fuori. Prendiamo ad esempio l'Unione Europea e i dazi contro le auto elettriche cinesei al 17%, se il prezzo di una vettura è di 30.000 euro aumenterà automaticamente di 5.100 euro, per un totale di 35.100. In teoria, questo dovrebbe rendere le auto prodotte in Europa più vantaggiose per i consumatori. Tuttavia, nel mondo reale, le dinamiche di mercato non sono sempre così semplici. I consumatori potrebbero comunque scegliere il prodotto importato per motivi legati alla qualità, al design o ad altre caratteristiche, nonostante l’aumento del prezzo. In questo contesto, i dazi non sempre raggiungono l’obiettivo sperato di spingere i consumatori verso i prodotti nazionali.

Gli effetti

Stando alla teoria economica in senso generale, i dazi dovrebbero proteggere i produttori locali dalla concorrenza estera, ma la loro reale efficacia dipende molto dalla natura della domanda. Se i consumatori sono particolarmente sensibili ai prezzi, l’effetto del dazio potrebbe essere limitato, poiché i produttori stranieri potrebbero abbassare i prezzi per mantenere la competitività. Nei casi in cui la domanda per un prodotto non dipende principalmente dal prezzo, come per beni di lusso o prodotti unici, i consumatori potrebbero essere disposti ad assorbire l'aumento dei costi e continuare a comprare il prodotto straniero.

Per esempio, se venissero imposti dazi su prodotti alimentari italiani come il formaggio o il vino, i consumatori potrebbero comunque continuare ad acquistarli, nonostante il prezzo più alto, a causa della qualità o della preferenza culturale. Questo dimostra come i dazi non siano sempre strumenti efficaci, in particolare in un mercato globalizzato dove le preferenze dei consumatori sono influenzate da molti fattori oltre al prezzo.

Le conseguenze sociali ed economiche

I dazi non hanno solo effetti sui prezzi e sulla concorrenza, ma anche sulla distribuzione della ricchezza all'interno di un paese. Se da un lato possono stimolare la produzione locale e creare nuovi posti di lavoro, dall’altro lato possono comportare un aumento dei costi per i consumatori, in particolare per quelli a reddito più basso.

Per esempio, i dazi imposti da Trump su beni provenienti dal Messico e dal Canada potrebbero favorire l’industria manifatturiera statunitense, ma anche far lievitare i prezzi di beni di consumo quotidiano, penalizzando le famiglie più povere.

Inoltre, i governi incassano entrate dirette dai dazi, ma questa misura potrebbe anche contribuire ad aumentare le disuguaglianze economiche, poiché i gruppi a basso reddito sono spesso quelli che sopportano i maggiori costi derivanti dall’aumento dei prezzi.