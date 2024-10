Economia, Meloni: "Segnali positivi ma serve fare di più"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni è intervenuta all’Assemblea pubblica dell’Unione industriali a Torino con un messaggio scritto che è stato letto in apertura di incontro. Il presidente del Consiglio, nella sua lettera, ha voluto sottolineare i risultati ottenuti dall'Italia negli ultimi anni, " cresciuta più della media europea e dell'Eurozona ", " tornata attrattiva per i grandi investimenti ". Risollevare il Paese non è semplice ma sembra che l'economia stia andando nella giusta direzione, come sottolinea il premier, anche perché " abbiamo conquistato nuovi mercati e scalato la classifica dell'export, salendo al quarto posto e scavalcando prima la Corea del Sud e poi il Giappone ".

E ancora, " il tasso di occupazione ha toccato il record del 62,3%, mentre quello di disoccupazione è sceso al 6,2%, il livello più basso da settembre 2007 ". Sono aumentati i contratti stabili, " diminuisce il precariato, crescono anche i lavoratori autonomi. E questo è un segnale di grande fiducia, perché vuol dire che sempre più italiani si mettono in gioco ". Ma tutto questo non può essere un incentivo per fermarsi, ammonisce Meloni: " Possiamo cullarci sugli allori? No, significa che le cose vanno meglio e che la direzione è giusta. Ma bisogna fare di più, e farlo meglio ". Proseguendo su questa strada, con l'obiettivo di crescere ancora, il governo vuole " andare avanti, a partire dalla nuova legge di Bilancio, non solo confermando tutti i provvedimenti che hanno funzionato, ma anche rafforzando e rendendone strutturali altri ".

Con le nuove misure, ci ha tenuto a sottolineare Meloni, " diventa permanente il taglio del cuneo, che sarà un taglio fiscale al posto dello sgravio contributivo attualmente in vigore " ma, ha aggiunto, " confermiamo la decontribuzione per le mamme lavoratrici dipendenti con almeno due figli e lo estendiamo anche alle autonome ". Inoltre, con la nuova legge di Bilancio, " rinnoviamo la super deduzione del 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni e rifinanziamo strumenti molto importanti per le imprese, come la Nuova Sabatini ".

In questi due anni, ha spiegato Meloni, il governo ha lavorato con l'obiettivo di " creare un ambiente il più favorevole possibile a chi produce ricchezza e occupazione e fare in modo che le imprese e i lavoratori si trovassero nelle condizioni di fare al meglio il proprio mestiere ". Ma il resto del lavoro, ha aggiunto, " lo ha fatto il nostro sistema produttivo e industriale, la sua intraprendenza e la sua capacità di innovazione hanno fatto la differenza, e i risultati si vedono ".

Tutto questo, ha proseguito il premier, serve anche a dimostrare che " è finito il tempo nel quale l'Italia si accontentava di rincorrere gli altri e di essere condannata a essere il fanalino di coda ".

Se ci consideriamo una squadra, l'Italia ha le carte in regola per aggiungere nuovi primati a quelli che ha già. È un obiettivo alla nostra portata. Il Governo farà la propria parte per raggiungerlo, e sono certa che anche voi non sarete da meno

E rivolgendosi all'assemblea si è voluta appella al senso di comunità che da sempre muove l'economia italiana: "".