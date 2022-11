Famiglia, tregua fiscale, made in Italy: governo al lavoro sulla manovra

Il governo Meloni sta alacremente lavorando al testo per la nuova manovra, all'interno del quale, secondo indiscrezioni, ci sarà largo spazio per la tanto discussa tregua fiscale e per le famiglie. Lunedì il documento - il primo del nuovo esecutivo - è atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri, e in esso dovrebbe inserirsi anche quell'ampliamento a 5 mila euro del tetto al contante che all'ultimo non ha trovato posto nel decreto Aiuti quater.

Oggi il confronto fra i vari membri che compongono la maggioranza, e pare che ci sarà uno stop allo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero. L'attenzione del governo, al momento, pare fissata su altro.

La tregua fiscale

Nella prossima Legge di Bilancio non mancherà un pacchetto relativo alla cosiddetta tregua fiscale per la quale tanto hanno combattuto i partiti di centrodestra. In programma ci sarebbe la cancellazione di quelle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, e lo sconto del 50% per quelle tra 1.000 e 3.000 euro. Al di sopra dei 3.000 euro, l'imposta dovrà invece essere pagata per intero, ma la sanzione verrà ridotta al 5% e gli importi potrebbero venire dilazionati su cinque anni.

Posticipato, invece, l'intervento relativo allo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero. Il governo, stando a quanto trapelato oggi, vorrebbe prendersi ancora del tempo per capire come agire.

Aiuti, taglio al cuneo e flat tax

Il cuore del provvedimento, in ogni caso, è composto dagli aiuti che il governo intende fornire agli italiani. Per quanto concerne gli esercenti e gli imprenditori danneggiati dalla crisi economica, si pensa a una rateizzazione delle tasse dichiarate ma non pagate negli ultimi tre anni.

Confermato, inoltre, il taglio di 2 punti del cuneo fiscale. In Manovra non dovrebbe neppure mancare l'estensione della flat tax al 15% per autonomi e partite Iva con ricavi fino a 85mila euro.

Famiglia

In Manovra largo spazio alle famiglie. Come annunciato nei giorni scorsi dal ministro Eugenia Roccella c'è la volontà da parte del governo di ritoccare l'assegno unico e renderlo più generoso. Nello specifico, il ministro della Famiglia Roccella ha proposto un raddoppio da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria dell'assegno per le famiglie con quattro o più figli e da 100 euro in più per i nuclei con figli gemelli, fino al compimento del terzo anno di età. L'aumento, se confermato, arriverebbe nel 2023.

Nel testo non mancano, dunque, interventi in favore della famiglia, in particolare della natalità.

Valorizzazione del Made in Italy

Fra le misure al vaglio, trapela anche un'attenzione per il Made in Italy. Sul tavolo ci sarebbe infatti un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2023 finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del prodotto italiano. Si tratta di una proposta avanzata dal Mimit, secondo quanto riportato da Public Policy.

Bonus tv e decoder

Proposto anche il rifinanziamento bonus tv e decoder per un altro anno. La proposta arriva dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, che vorrebbe stanziare 100 milioni per il prossimo anno. Il bonus riguarderebbe l'acquisto di tv o di apparecchi televisivi senza rottamazione o decoder. Nel primo caso, serve la rottamazione di un apparecchio considerato ormai non conforme, e il contributo riguarda un solo nucleo familiare, pari al 20% della spesa nel limite di 100 euro. Nel secondo caso, il bonus è per i nuclei familiari con Isee fino a 20mila euro (30 euro o il prezzo di vendita se inferiore).

Rifinanziamenti e fondi

Altre misure proposte sono la creazione di un fondo per l'alfabetizzazione mediatica e digitale e tutela dei minori nell'ambito dei media digitali. Si parla dello stanziamento di 3 milioni di euro nel triennio 2023-2025.

Si ipotizza anche un fondo, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il prossimo anno, per il finanziamento di progetti di ricerca ed applicativi delle tecnologie digitali alla produzione, distribuzione e tutela dei prodotti media. Oltre a ciò, sul tavolo anche la possibilità di rifinanziare la 'Nuova Sabatini', strumento strutturale di sostegno al sistema delle Pmi per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali.