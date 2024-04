FederlegnoArredo a Orsini: "Pronti a fare la nostra parte per un obiettivo comune"

"Le sfide che Confindustria dovrà affrontare nel prossimo quadriennio sono complesse e determinanti per i settori che rappresenta, compresi quelli del legno-arredo. Molti i fronti aperti, in Italia ma soprattutto in Europa, su cui il sistema confindustriale deve giocare un ruolo strategico: il presidio degli interessi delle aziende e delle filiere di cui è espressione, tutelandone la competitività anche in ambito internazionale”. FederlegnoArredo commenta così, la designazione di Emanuele Orsini alla guida di Confindustria.

“Consapevoli della responsabilità e delle sfide che le competono, come Federazione e con le associazioni che FederlegnoArredo rappresenta, siamo pronti a fare la nostra parte per un obiettivo comune.

Siamo certi che anche il presidente designato Orsini, a cui vanno i nostri auguri di buon lavoro, insieme alla squadra che si appresta a formare, saprà mettere al centro della sua azione anche le istanze di una filiera che ben conosce, essendone lui stesso espressione".