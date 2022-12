Feltrin: "Bene il bonus mobili a 8mila euro"

“L’innalzamento del tetto del bonus mobili da 5mila a 8mila euro per il 2023 è un ottimo risultato per la filiera del legno-arredo e per famiglie e giovani che potranno usufruire di un aiuto concreto soprattutto in un momento di grande difficoltà, dovuto all’inflazione che corre, al caro energia e alla perdita di potere d’acquisto”.

Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo commenta con soddisfazione l’approvazione in commissione bilancio di un emendamento che innalza per l'anno prossimo e per il 2024 il testo di spesa per l'acquisto di mobili in caso di interventi di ristrutturazione della casa sul quale si può chiedere una detrazione del 50% delle spese che sale a 8mila euro dai 5mila previsti in precedenza, provvedimento che ha visto da tempo impegnata in particolare la parlamentare della lega Rebecca Frassini.

“Un ringraziamento va al Governo e alle forze politiche che ci hanno sostenuto per il raggiungimento di questo importante obiettivo, migliorando una misura che ogni anno dimostra efficacia per un settore che pesa quasi il 5% del Pil nazionale e ha ricadute positive anche per l’indotto del legno-arredo”.