Giovanni Ferrero: il visionario imprenditore premiato con il Leonardo 2025

Ieri, martedì 15 aprile 2025, presso Villa Madama a Roma, Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo dolciario Ferrero, ha ricevuto il prestigioso Premio Leonardo 2025. Questo riconoscimento, conferito dal Comitato Leonardo, celebra le personalità che contribuiscono in modo significativo alla promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo.



Chi è Giovanni Ferrero

Nato il 21 settembre 1964 a Farigliano, in Piemonte, Giovanni Ferrero è figlio di Michele Ferrero, l’artefice della trasformazione dell’azienda di famiglia in un colosso dolciario globale. Dopo aver studiato marketing negli Stati Uniti, Giovanni è entrato nell’azienda di famiglia, diventando co-CEO nel 1997 insieme al fratello Pietro. Dopo la tragica scomparsa di Pietro nel 2011, Giovanni ha assunto la guida dell’azienda, portandola a nuovi successi internazionali. Sotto la sua leadership, Ferrero ha ampliato la sua presenza globale, acquisendo marchi noti e rafforzando la sua posizione nel mercato dolciario. Oggi, il gruppo conta oltre 47.000 dipendenti e una presenza in più di 170 paesi. Secondo Forbes, nel 2024 Giovanni Ferrero è stato riconosciuto come l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio stimato di 43,8 miliardi di dollari.



Il Premio Leonardo 2025

Il Premio Leonardo, istituito dal Comitato Leonardo, è uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alla valorizzazione del Made in Italy. Viene assegnato annualmente a personalità italiane o straniere che hanno contribuito in modo significativo alla promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo. Durante la cerimonia di premiazione, il Comitato Leonardo ha sottolineato la visione imprenditoriale lungimirante di Giovanni Ferrero, il suo approccio innovativo e la leadership centrata sulle persone.

“Questo premio è innanzitutto un riconoscimento alle 61.250 persone che, in Ferrero e nelle sue affiliate nel mondo, ogni giorno contribuiscono con passione e competenza al successo della nostra impresa. Il nostro percorso di innovazione nasce dall’ascolto: capire i gusti dei consumatori e tradurli in prodotti di qualità è il cuore della nostra strategia”, ha commentato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero.



“Negli ultimi anni, abbiamo esteso la presenza dei nostri brand iconici in nuove categorie.

Graziead acquisizioni strategiche - come Ferrara, Fox’s & Burton’s Biscuits e Wells - abbiamo integratonel nostro portafoglio marchi storici, profondamente radicati nelle culture locali. Anche questo èun modo concreto per custodire un patrimonio di affetti e tradizioni, assicurando continuità einnovazione,” conclude il presidente del prestigiosissimo gruppo.