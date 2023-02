Aggiornato il paniere Istat. Dentro anche massaggi estetici e riparazione di smartphone

Ci sono novità nel paniere Istat del 2023, che rileva i prezzi al consumo. Oltre alle classiche voci, entrano anche quelle che nel giro di pochi anni sono diventate di largo consumo, e hanno quindi un'incidenza nel calcolo dell'inflazione, come la visita medica sportiva, la riparazione smartphone e le apparecchiature audio intelligenti. Tra le varie new entry risultano, fra l'altro, il tonno di pescata e i rombi d'allevamento, per quanto riguarda i pesci freschi di mare, il deambulatore, nell'ambito delle altre attrezzature ed apparecchi terapeutici, il massaggio estetico per i trattamenti di bellezza.

Questo aggiornamento, che rappresenta il polso di come si modifica l'inflazione sui beni di consumo, viene fatto ogni anno dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e nel 2023, a differenza di altri anni come ad esempio il 2022 che ha visto l'uscita dei compact disk e degli hoverboard, mantiene tutti i 1855 prodotti che lo contengono che: “ Non mostrano segnali di obsolescenza tali da motivarne l'esclusione ” viene spiegato. Ma non solo, contestualmente vengono anche aggiornate le modalità di indagine, ovvero il modo in cui vengono rilevati i prodotti e il "peso" che questi hanno nella misura dell'inflazione.

Le novità nel paniere del 2023

Tra le nuove aggiunte si possono contare quelle che riguardano soprattutto le nuove tecnologie e il loro utilizzo, come il web scraping, una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software. Ma ancora, i prezzi del trasporto aereo e l'impiego della banca dati Iqvia per i prodotti farmaceutici (un provider globale di informazioni, tecnologie innovative e servizi di ricerca clinica, specializzato nell'utilizzo di dati e competenze scientifiche per aiutare i clienti a identificare le migliori soluzioni per i propri pazienti, ndr).

Quali sono i prodotti che lo compongono

Sono 1885 i prodotti che si trovano all'interno del paniere che vengono controllati con l'indice di prezzi al consumo Nic e Foi, dove Nic per gli organi di governo rappresenta il parametro di riferimento per la realizzazione delle politiche economiche, e il Foi si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente. Questi sono raggruppatti in 1.061 prodotti e 423 aggregati di prodotto. Il paniere 2023 per l'Ipca (l'indice dei prezzi al consumo, ovvero una misura statistica formata dalla media dei prezzi ponderati del paniere che ha come riferimento le abitudini di acquisto di un consumatore medio, ndr), comprende 1.906 prodotti elementari, raggruppati in 1.080 prodotti e 427 aggregati di prodotto.