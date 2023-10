Pnrr, l'Italia incassa la terza rata. Meloni: "Passo importante per il Paese"

Il percorso verso la ripresa economica e sociale dell'Italia ha raggiunto un nuovo traguardo significativo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che l'Italia ha incassato la terza rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) dall'Unione Europea, per un importo di 18 miliardi e mezzo. Questo pagamento porta l'Italia a incassare finora circa il 44% dell'intero ammontare delle risorse del Next Generation Eu, dimostrando un impegno serio nell'attuazione delle riforme e degli investimenti pianificati.

Il Pnrr

Il Pnrr, un piano ambizioso di investimenti e riforme, rappresenta un passo fondamentale per l'Italia nel suo percorso di ripresa post-pandemia. Le risorse del Piano sono destinate a settori cruciali quali la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro e la ricerca. Questi ambiti sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19 e richiedono investimenti significativi per migliorare la resilienza e l'efficienza. La presidente Meloni ha sottolineato che il progetto in questione è una dimostrazione del ritorno della fiducia dell'Italia nelle proprie capacità. È un segno di quanto il governo abbia affrontato la questione con estrema serietà, lavorando diligentemente per garantire che le risorse del Pnrr siano utilizzate in modo efficace ed efficiente per il beneficio di tutti i cittadini italiani.

I fondi erogati

Fino ad adesso la Commissione Europea ha erogato 85,4 miliardi di euro all'Italia, contribuendo significativamente alla ripresa economica del paese. La portavoce della Commissione europea, Veerle Nuyts, ha specificato che le riforme attuate dall'Italia nell'ambito del Pnrr sono focalizzate su settori chiave come la giustizia e l'istruzione. Inoltre, il pagamento include investimenti nelle energie rinnovabili, politiche sociali e digitalizzazione, che sono elementi chiave per la modernizzazione del paese. Tra le iniziative rilevanti finanziate dal Pnrr, Nuyts ha menzionato l'implementazione di circa 3000 chilometri di hardware e software per il segnalamento ferroviario. Il progetto implementerà la gestione del traffico sull'Alta Velocità e su altre linee ferroviarie, facilitando il transito dei treni merci provenienti da altri Stati membri dell'UE in Italia.

I finanziamenti

Complessivamente il piano complessivo di ripresa e resilienza dell'Italia sarà finanziato con 191,6 miliardi di euro, un investimento importante che mira a garantire una ripresa sostenibile ed equa per l'intera nazione. In merito al tema il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha commentato il pagamento della terza rata sottolineando che il pagamento è il risultato di una valutazione positiva della Commissione Europea sui progressi dell'Italia nell'attuazione dei 54 obiettivi e traguardi previsti dal Piano. Fitto ha evidenziato che questo traguardo rappresenta una dimostrazione dei grandi progressi compiuti nell'attuazione del Pnrr e dell'efficace collaborazione tra l'Italia e la Commissione europea.