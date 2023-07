Lavoro, buste paga più ricche per 14 milioni di lavoratori

Un'ottima notizia per i lavoratori: buste paga più alte per quasi 14 milioni di contribuenti che presentato redditi inferiori ai 35mila euro annui. La notizia è stata data direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha comunicato le modalità con cui avverranno i tanto apprezzati aumenti.

Ecco cosa cambia

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge di conversione del decreto n. 48/2023: scatta da subito il taglio di 6 punti percentuali dell'aliquota contributiva " a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35mila euro lordi annui per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023 " mentre il taglio sarà fino a 7 punti percentuali per i lavoratori che percepiscono fino a 25mila euro.

Le parole del ministro

Soddisfatta, ha commentato l'intervento il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sottolineando che con questo intervento viene sostenuto "il potere di acquisto delle famiglie con il taglio del cuneo contributivo e rispondiamo, in maniera più inclusiva, con concretezza alle loro necessità" . L'obiettivo di questa legge è " promuovere il lavoro, accompagnare le persone attraverso la formazione e sostenere le fragilità con interventi come il nuovo assegno di inclusione. Gli ultimi dati dell'Istat - che segnano un saldo positivo di 383mila occupati in più in un anno - confermano che siamo sulla strada giusta" .

Insomma, il governo ha ancora una volta dimostrato di mantenere le promesse e avere una marcia in più. " Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare per migliorare l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro e la qualità del lavoro, a favore di una maggiore sicurezza e di retribuzioni migliori ", ha concluso la Calderone.