Abbonati
In evidenza
Politica economica

Manovra 2026: dall'Irpef agli affitti brevi. Tutte le novità

Il testo sale a 154 articoli. Riforme su banche e cultura, confermata la proroga dell’Ape sociale

Manovra 2026: dall'Irpef agli affitti brevi. Tutte le novità
00:00 00:00

La manovra economica per il 2026 ha superato l’ultimo passaggio tecnico: la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Con il via libera ufficiale, il disegno di legge di Bilancio è stato trasmesso dal Ministero dell’Economia a Palazzo Chigi e si prepara al passaggio formale alla Presidenza della Repubblica. Il testo definitivo — ampliato da 137 a 154 articoli — conserva la struttura originaria, ma introduce ritocchi significativi su fisco, finanza, locazioni brevi e fondi per la cultura.

Irpef ridotta e bonus mirati

La riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% viene confermata per i redditi compresi tra 28mila e 50mila euro, con una clausola di neutralità per chi supera i 200mila: in quel caso, la minore tassazione viene compensata da un taglio alle detrazioni. Il governo rinnova inoltre la tassazione agevolata al 5% sugli incrementi salariali dei prossimi due anni, ma la misura si limiterà ai lavoratori con redditi inferiori ai 28mila euro. Restano gli sconti su straordinari, lavoro festivo e buoni pasto, che vedono salire la deduzione a 10 euro. Un pacchetto che, nel complesso, punta a dare ossigeno ai redditi medi senza mettere in tensione i conti pubblici.

Affitti brevi

La norma sugli affitti brevi cambia forma ma non sostanza. La cedolare secca al 21% sarà mantenuta soltanto per le locazioni gestite direttamente dal proprietario. Se invece l’immobile viene affidato a piattaforme o intermediari, l’aliquota salirà al 26%. Una distinzione che ha fatto infuriare l’Aigab, l’associazione che rappresenta oltre 800 operatori del settore: “La quasi totalità degli affitti brevi avviene tramite portali online — osserva l’associazione — quindi la misura finisce per colpire indistintamente chi affitta una seconda casa, trasformandosi in una vera e propria patrimoniale mascherata”.

Per le banche più Irap e deduzioni graduali

Per gli istituti di credito restano in vigore gli interventi annunciati nelle scorse settimane. L’Irap viene innalzata di due punti percentuali, mentre viene sospesa la possibilità di dedurre i componenti negativi legati alle Dta. Confermato anche l’affrancamento agevolato delle riserve: aliquota al 27,5% nel 2026, in crescita progressiva fino al 33%.
Cambia invece la deducibilità degli interessi passivi, che sarà pari al 96% dal 2026 e salirà gradualmente al 99% entro il 2028. Le svalutazioni dei crediti verranno invece ripartite su cinque esercizi contabili, in quote costanti. L’obiettivo è contenere l’impatto fiscale senza compromettere la solidità patrimoniale del settore bancario.

Sanatorie e riscossione: fino a 54 rate

Resta nel testo anche la nuova rottamazione dei carichi fiscali affidati alla riscossione tra il 2020 e il 2023.
I contribuenti potranno scegliere tra il saldo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o la rateizzazione fino a 54 rate bimestrali, spalmate fino al 2035, con interessi al 4% annuo e importo minimo di 100 euro per rata. Chi non paga la prima, l’ultima o due rate consecutive perderà automaticamente i benefici della definizione. Comuni e Regioni potranno introdurre proprie misure di sanatoria, ma restano esclusi Irap e addizionali.

Proroga limitata all’Ape sociale

In campo previdenziale, l’unica misura confermata è la proroga dell’Ape sociale fino a fine 2026, con i requisiti attuali (63 anni e 5 mesi, più condizioni specifiche per categorie fragili). Nessun rinnovo, invece, per Quota 103 e Opzione donna, che escono così dall’orizzonte della prossima legge di Bilancio.

Cinema e audiovisivo

Sul fronte culturale, la manovra attenua i tagli previsti al Fondo per il cinema e l’audiovisivo: la riduzione sarà di 150 milioni nel 2026 e di 200 milioni nel

2027, contro i 190 e 240 inizialmente stimati. Un passo indietro parziale, dettato anche dalle pressioni delle associazioni di categoria, che avevano denunciato il rischio di un blocco delle produzioni indipendenti.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica