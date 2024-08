Meeting di Rimini, Fronteddu di JTI Italia: "La certezza del quadro normativo e fiscale stimolo per gli investimenti delle imprese nel sociale"

Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, durante il suo intervento al Meeting di Rimini

Tanti sono i punti e gli argomenti toccati al Meeting di Rimini, che propone soluzioni moderne e agili per la crescita del Paese. I temi della fiscalità e della sostebibilità sono stati i punti più importanti affrontati durante il panel organizzato dalla Compagnia delle Opere dal titolo “Coesione è competizione”, che ha visto molti protagonisti del mondo dell'economia e delle aziende a confronto.

Moderato dal Direttore di Economy Sergio Luciano, sono intervenuti Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Alice Stefanizzi, Marketing, Fundraising & Communication Director di Fondazione Progetto Arca e Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze alla Camera dei Deputati.

La ricetta di Fronteddu di JTI Italia

Tra i tanti interventi, molto importante è stato quello di Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia. La sua ricetta per stimolare l'economia e la crescita del Paese è stata particolarmente apprezzata perché basata sulla sinergia tra pubblico e privato.

“ Dopo tanti anni di esperienza in questo settore, ho maturato la consapevolezza che non c’è limite ai risultati che si possono ottenere quando pubblico e privato condividono sinergie e strumenti, procedendo insieme verso un obiettivo comune ", ha spiegato ponendo l’accento sull’importanza della collaborazione e del dialogo tra istituzioni e mondo dell’impresa, per favorire una fiscalità in grado di incentivare investimenti, anche in materia sociale.

Il tema della fiscalità

Proprio sulla fiscalità si è poi concentrata la sua riflessione: “ Se un’azienda può contare su un contesto normativo e fiscale agile e prevedibile, sarà ulteriormente incentivata a investire all’interno del Paese. E le aziende, sempre più spesso, scelgono di investire anche sul sociale, reinvestendo parte dei loro utili per il bene dei territori sui quali operano e delle loro comunità. Negli ultimi anni, infatti, il ruolo delle aziende si è evoluto, l’impegno nel sociale è cresciuto in modo costante e continuerà a crescere; questo perché siamo convinti che lo Stato, nonostante i mezzi e le risorse profuse, non possa arrivare ovunque e quindi le aziende possono rivelarsi un validissimo alleato nel supportare interventi concreti in materia sociale, nel rispetto di quel principio di sussidiarietà che negli ultimi giorni è stato più volte ricordato ”, ha spiegato alla platea aggiungendo: " Ecco quindi che il tema della fiscalità diventa centrale non soltanto per attrarre gli investimenti economici delle aziende all’interno del Paese, ma anche come volano per generare opere buone e investimenti sul sociale ".

L'approccio sostenibile