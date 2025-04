“Successo che può attrarre investimenti”. Soddisfazione nella maggioranza per il rating S&P

Ascolta ora 00:00 00:00

L'agenzia di rating Standard&Poors ha aumentato il rating italiano da BBB a BBB+ confermando i rating a breve termine ad A-2. L'outlook è stabile. " Grandissima soddisfazione per l’ultimo giudizio dell’agenzia Standard & Poor’s che migliora il rating dell’Italia. Tra le motivazioni della promozione, oltre al miglioramento dell’economia italiana, anche la serietà del Governo Meloni nella gestione delle finanze pubbliche. La continuità politica e la stabilità della maggioranza sono reputate da S&P un valore aggiunto. Si tratta di un successo non solo teorico ma che potrebbe facilitare l’attrazione di investimenti esteri in Italia e l’acquisto dei nostri titoli del debito pubblico ", ha Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo.

Nei documenti pubblicati sul sito di Standard&Poors, l'agenzia ha scritto che la decisione dell'amministrazione Trump di sospendere per tre mesi i dazi nei confronti dell'Unione europea " significa che il colpo sull'economia italiana sarà gestibile ". Il governo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, " oggi tra i più longevi della storia recente d'Italia, gode di un solido sostegno pubblico ", sottolinea S&P. Inoltre, " di una maggioranza parlamentare stabile e di limitate minacce da parte dell'opposizione, il che lo rende probabile che rimanga al potere fino alle elezioni del 2027. Questa continuità politica ha contribuito a mantenere la stabilità dei mercati finanziari e ha sostenuto progressi costanti nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, evitando nel contempo bruschi cambiamenti di politica ".

Alice Buonguerrieri, onorevole di Fratelli d'Italia, ha detto che "Standard & Poor’s certifica ciò che i cittadini già vedono: un’Italia che cresce, che mantiene i conti in ordine e che torna ad avere voce in Europa. La scelta dell’agenzia di migliorare il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile rappresenta un segnale inequivocabile: il governo guidato da Giorgia Meloni è credibile, affidabile e apprezzato anche a livello internazionale per la sua gestione responsabile. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra portato avanti con determinazione da Fratelli d’Italia e dalla maggioranza di centrodestra sin dal primo giorno. Con coraggio e senso di responsabilità, proseguiremo a porre sempre l’interesse nazionale al primo post". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sottolineato che " Nei momenti di situazioni complesse le persone tendono a chiudersi e a impaurirsi. Oggi un'agenzia di rating come Standard & Poor's, che non può essere accusata di amicismo e sovranismo, innalza la fiducia nei confronti dei titoli italiani. Le agenzie di rating dicono "Bravi!'. Se ci fosse stata al governo la sinistra, oggi avremmo i cortei 'guarda i geni’... ".

L'autorevolezza e la stabilità del Governo Meloni rassicurano i mercati internazionali: smentiti, ancora una volta, i profeti di sventura della sinistra. Avanti, a difesa dell'interesse nazionale

