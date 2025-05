Trump ci ripensa: dazi all'Ue sospesi fino al 9 luglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo ripensamento di Trump sui dazi all'Unione europea. dopo una telefonata di domenica con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, il presidente Usa fa sapere che gli Stati Uniti ritarderanno l'applicazione di una tariffa del 50% sui beni provenienti dall'Ue dal 1° giugno al 9 luglio per guadagnare tempo per i negoziati con il blocco. Trump afferma che la presidente gli ha detto di "voler iniziare negoziati seri". Ai giornalisti ha poi ribadito di aver detto "a chiunque volesse ascoltare, che deve farlo". Ed ha aggiunto che Von der Leyen si è impegnata a "riunirsi rapidamente e vedere se possiamo trovare una soluzione".

"Buona chiamata con Trump - ha scritto von der Leye su X -. L'Ue e gli Usa condividono le relazioni commerciali più importanti e strette al mondo. L'Europa è pronta a portare avanti i negoziati in modo rapido e deciso. Per raggiungere un buon accordo, avremo bisogno di tempo fino al 9 luglio". Tutto è bene ciò che finisce bene. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

8.40 - Borse europee verso avvio solido

Si preparano a un’apertura in sostenuto rialzo le Borse europee, i future sull’Eurostoxx segnano un progresso dell’1,6% e quelli sul Ftse Mib dell’1,5%. A infondere di nuovo fiducia agli investitori è la notizia che Trump ha deciso di posticipare la scadenza dei dazi all’Ue dal primo giugno al 9 luglio. I listini dovranno fare a meno del faro di Wall Street, chiusa per il National Memorial Day. Chiusa per festività anche la Borsa di Londra (si festeggia la Spring Bank Holiday).

8.30 - Mercati asiatici in ordine sparso

Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, senza reagire al rinvio a luglio dei dazi Usa sull’Unione Europea, che spinge invece i future sul vecchio

continente. Tokyo ha guadagnato lo 0,96% e Taiwan ha ceduto lo 0,53%. Positiva Seul (+1,39%), invariata Sidney, deboli invece Hong Kong (-1,16%) e Shanghai (-0,28%), ancora aperte insieme a Mumbai (+0,63%) e Singapore (-0,3%).