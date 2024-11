"Abbiamo fatto la storia, ora riuniamo l'America". Trump celebra la vittoria

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Con la vittoria ormai a portata di mano, Donald Trump è salito sul palco della Convention repubblicana a Palm Beach per parlare ai suoi sostenitori. "Abbiamo fatto la storia, metteremo ha posto gli Stati Uniti", ha dichiarato. "Sarà la vera età dell'oro dell'America, la renderemo grande di nuovo". Assieme alla sua famiglia e al running mate JD Vance, il tycoon si è rivolto a "migliaia di amici in questo movimento incredibile", affermando che il suo trionfo "è stata una magnifica vittoria del popolo americano". Trump ha rivendicato la vittoria con 267 dei 270 grandi elettori di cui ha bisogno per tornare alla Casa Bianca e mentre si trova in vantaggio negli Stati chiave ancora da assegnare.

"Questo è stato un movimento come nessuno aveva mai visto, credo il più grande movimento politico di tutti i tempi", ha detto il tycoon. "Sarete orgogliosi di avermi votato". Il repubblicano ha rimarcato il fatto che "l'America ci ha dato un mandato senza precedenti, abbiamo ripreso il controllo del Senato, le vittorie al Senato sono incredibili, sembra che manterremo il controllo della Camera". "Voglio ringraziare il popolo americano per lo straordinario onore di essere eletto vostro 47mo presidente e vostro 45mo presidente. Lotterò per voi, per la vostra famiglia e per il vostro futuro ogni singolo giorno. Mi batterò per voi con ogni respiro del mio corpo. Non mi fermerò finché non avremo consegnato l'America forte, sicura e prospera che i nostri figli meritano e che voi meritate".

Spazio nel suo discorso anche per Elon Musk, uno dei suoi sostenitori più accaniti ed influenti. "Una stella è nata, Elon Musk.

Due settimane fa ha lanciato un razzo che è tornato indietro, ero esterrefatto", ha detto Trump, facendo un riferimento al test di Starship. "Quei bracci hanno preso il razzo come si prende un bambino tra le braccia. Può farlo la Cina? No. Può farlo la Russia? No. Possono gli USA senza di te? No. Ecco perché ti adoro Elon".