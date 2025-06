Acquisto di armi, Ucraina e dossier Iran: è il giorno del vertice Nato

"Quando si firma si assume un impegno. Non è che assumi un impegno a metà. Le regole valgono per tutti, anche per la Spagna". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta, all'Aja in conferenza stampa, la posizione di Madrid, che avrebbe raggiunto un accordo con la Nato per raggiungere l'obiettivo di capacità militari spendendo meno del 3,5% del Pil previsto per le spese nella difesa stricto sensu per gli alleati. L'opposizione dice che Pedro Sanchez non firma, gli viene chiesto. "Veramente firma - risponde - dichiarazioni se ne possono fare tante, ma se firmi firmi".