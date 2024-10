Intervista flop per Kamala Harris da Fox News: in affanno sull'immigrazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la poco convincente intervista concessa al programma “60 Minutes” della Cbs, nelle scorse ore la vicepresidente e candidata dem, Kamala Harris, è stata intervistata da Bret Baier su Fox News. E anche in questo caso, la performance di Harris è stata decisamente sottotono, soprattutto quando ha evitato - e perso la calma - quando l'intervistatore l'ha incalzata sull'immigrazione e sulla crisi migratoria al confine meridionale con il Messico e sullo stato psico-fisico del presidente Joe Biden.

L'intervista, durata 26 minuti, arriva in un momento non facile per la candidata democratica, mentre i sondaggi suggeriscono che l'ex presidente Donald Trump sta recuperando terreno, soprattutto negli stati chiave come la Pennsylvania. L'intervista è iniziata con una serie di domande serrate da parte di Baier sulla politica migratoria, in particolare sul controverso smantellamento della politica "Remain in Mexico" voluta da Trump. Harris ha più volte evitato di rispondere direttamente alla domanda se la cancellazione di tale politica fosse stato un errore.

Nonostante le ripetute domande, Harris ha tentato in tutti i modi di entrare nel merito della questione. Quando Baier le ha chiesto: " Guardando indietro, rimpiange la decisione di terminare 'Remain in Mexico' ?", Kamala Harris ha risposto con toni decisi: " Noi ci siamo concentrati fin dall'inizio su una riforma globale del sistema di immigrazione. Il nostro primo atto legislativo, letteralmente poche ore dopo il giuramento, era un disegno di legge per aggiustare questo sistema fallito ". Baier ha poi spinto Harris a rispondere su quante persone avessero attraversato illegalmente il confine per poi essere liberate negli Stati Uniti. Quando la vicepresidente ha evitato di fornire un numero preciso, Baier ha stimato che " si parla di circa sei milioni di persone rilasciate nel Paese ", chiedendole di nuovo se ritenesse che l'abrogazione della politica di Trump fosse stata un errore. La vicepresidente Usa, senza fornire cifre, ha ribadito: " Stiamo lavorando per garantire la sicurezza del nostro confine e, allo stesso tempo, per essere umani e giusti nel trattare i richiedenti asilo ".

Uno dei momenti più tesi dell'intervista è stato quando Baier ha mostrato alla vicepresidente Usa il video della madre di Jocelyn Nungaray, una giovane donna uccisa da un immigrato entrato illegalmente negli Stati Uniti, che ha accusato direttamente l'amministrazione Biden. " Mi dispiace sinceramente per la sua perdita ," ha risposto Harris, sottolineando che " nessuna famiglia dovrebbe affrontare una tragedia simile, e siamo impegnati a fare tutto il possibile per prevenire episodi come questo ".

Ma la vicepresidente è apparsa in chiara in difficoltà anche in merito alle precarie condizioni psico-fisiche di Joe Biden, che hanno costretto il presidente Usa ad abbandonare la corsa alal Casa Bianca dopo il disastroso dibattito con Donald Trump, lo scorso giugno. Durante l'intervista con Bret Baier, quest'ultimo le ha chiesto: " Quando ha notato per la prima volta che le facoltà mentali del presidente Biden sembravano diminuite? ". Dopo una breve pausa, Harris ha evitato di rispondere direttamente, elogiando invece le capacità del presidente come leader: " Ho visto Joe Biden prendere decisioni importanti dall'Ufficio Ovale alla Situation Room. Ha il giudizio e l'esperienza necessari per fare ciò che ha fatto per il popolo americano ".

