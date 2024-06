Europee, in Germania Afd seconda supera l'Spd di Scholz. In Austria boom dell'estrema destra

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre si appresta a concludersi questa domenica di voto europeo, inizia a trapelare qualche risultato parziale. Secondo i primi exit poll, in Austria sarebbe in vantaggio con il 27% dei voti il Partito della Libertà Austriaco (Fpö), di destra, nazionalista e conservatore. Seguono il Partito Popolare Austriaco (Övp), conservatore, al 23,5% e il Partito Socialdemocratico d'Austria (Spö) al 23%. Il segretario generale dell'Fpö, Christian Hafenecker, ha espresso il suo “entusiasmo” e la sua “gratitudine per la fiducia” dopo le previsioni iniziali. La giornata di oggi ha dimostrato che i cittadini austriaci volevano un “cambiamento politico”, ha aggiunto.

Il confronto con il 2019

Le urne sono state chiuse in Austria alle 17.00. Il Partito della Libertà austriaco, aveva raggiunto il 17,2% nel 2019, mentre il Partito Popolare austriaco di orientamento democristiano e conservatore, aveva fatto registrare il 34,6% nel 2019. Non cambia dratsicamente il proprio destino il partito socialdemocratico austriaco, che nel 2019 si era fermato a quota 23,9%. Seguono Grune, il partito dei Verdi, con il 10,5% (14,1% nel 2019) e il partito liberale Neos con il 10,5% (8,4% nel 2019). I risultati ufficiali saranno diffusi alle 23.00.

Österreich hat gewählt – und die aktuelle OGM-Trend-Prognose zeigt einen klaren Sieger: Die FPÖ legt im Vergleich zu 2019 stark zu und liegt mit 27 Prozent Prozent der Stimmen voran. Herbe Verluste setzt es hingegen für die ÖVP. #EUWahl pic.twitter.com/qtnXiPihdO — Servus Nachrichten (@ServusTV_News) June 9, 2024

L'Austria rientra fra i 20 Paesi dell'Ue (assieme a Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia) che hanno scelto una tornata elettorale di un solo giorno. Il meteo ha rischiato di impattare gravemente sull'affluenza alle urne: numerosi seggi nella regione della Stiria, nel sud-est dell'Austria, sono stati resi inaccessibili o sono stati danneggiati dalle forti tempeste che hanno colpito il Paese. Lo riportano i media locali. Tuttavia, i sindaci hanno reagito molto rapidamente trasferendo i seggi elettorali. Nei comuni interessati sono stati affissi cartelli che indicano l'ubicazione dei nuovi seggi e i leader locali hanno ampiamente dato notizia dei cambiamenti attraverso i social.

Gli altri Paesi europei

Alle 18.15 sono stati diffusi gli exit poll dei primi Paesi europei. Secondo la prima proiezione di exit poll sulle elezioni europee relativi a sei Stati pubblicati dall'aggregatore di sondaggi Europe Elects, il Ppe otterrebbe 186 seggi (+6), i socialisti di S&D avrebbero 136 (-4), ai liberali di Renew vanno 89 (-14). I conservatori di Ecr raggiungerebbero 73 seggi (+5). Ai sovranisti di Id 67 seggi (+8), ai Verdi/Ale 56 (-16), a La Sinistra 36 (-1). Con 80 seggi (+31) i non iscritti diventerebbero il quarto gruppo.

Nuova Democrazia, il partito greco di centrodestra, sarebbe in testa alle elezioni europee in Grecia. Secondo gli exit poll diffusi dal quotidiano greco 'Ta Neà, infatti, Nuova Democrazia otterrebbe tra il 28 e il 32% dei voti. Al secondo posto si attesterebbe il partito di sinistra Syriza con il 15,2% e il 18,2%. Al terzo posto si classificherebbe il partito d centro sinistra greco Pasok con 10,9-13,9% dei voti. In Germania, i popolari della Cdu/Csu primo partito al 30%, la destra di AfD al 16% supera i socialisti della Spd (14%).

A Cipro, invece, secondo gli exit poll Alpha, il partito liberale-conservatore Ragruppamento democratico (Ppe), il partito della coalizione di governo, avrebbe ottenuto tra il 25,5% e il 28,5% dei voti. Nel frattempo, si stima che il Partito progressista dei lavoratori (La Sinistra) abbia ricevuto tra il 23% e il 26%.

Il margine di errore rende impossibile determinare ancora un vincitore chiaro, con i risultati finali che saranno confermati in serata. Cipro manda 6 deputati al Parlamento europeo. Europe Elects stima un'affluenza al 15%, in calo di 6 punti rispetto al 2019.