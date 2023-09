Biden in mezzo ai lavoratori in sciopero: "Devono darvi di più"

È stato accusato, a ragion veduta, dalla destra repubblicana di essere il presidente più pro-sindacati di tutti i tempi. E Joe Biden, questo attacco proveniente dall'opposizione, lo rivendica presentandosi in mezzo al picchetto dei lavoratori del sindacato automobilistico Uaw con il cappellino da baseball in testa e il megafono per parlare agli operai di General Motors, Ford e Stellantis in sciopero da 12 giorni. " Le aziende automobilistiche hanno avuto un periodo di difficoltà ma poi si sono riprese e ora devono darvi un aumento significativo e ridarvi quello che avete perso ", ha detto Biden. Accanto a lui, Shawn Fain, il presidente della Union Uaw.

Secondo il capo della Casa Bianca, i lavoratori del settore auto in sciopero meritano " un aumento significativo " della retribuzione. Biden è uno storico sostenitore del salario minimo orario, misura che ha provato in diverse occasioni a introdurre incontrando l'insormontabile muro del Congresso. " Mi avete sentito dire molte volte che Wall Street non ha costruito questo Paese, ma la classe media e i sindacati hanno costruito la classe media. È un dato di fatto, quindi continuiamo. Vi meritate quello che avete guadagnato, e avete guadagnato molto di più di quanto vi pagano ", ha continuato il presidente democratico.

Non era mai successo nell'epoca moderna che il presidente degli Stati Uniti partecipasse a uno sciopero insieme ai lavoratori. La stampa statunitense considera questo viaggio di Biden in Michigan come un tentativo di risollevare le sorti di una campagna elettorale che quasi sicuramente lo vedrà scontrarsi, di nuovo, contro l'ex presidente Donald Trump. Quest'ultimo ha annunciato che diserterà il prossimo dibattito tra i candidati repubblicani alle primarie e parlerà davanti ad alcune organizzazioni sindacali, tra cui Uaw, mercoledì.

" Il disonesto Joe Biden, che sta uccidendo i lavoratori dell'industria automobilistica con la sua debole posizione sulla Cina e la sua ridicola insistenza sulle auto elettriche, tutte prodotte in Cina, ha visto che questa settimana sarei andato in Michigan (mercoledì!), così i fascisti della Casa Bianca hanno annunciato che ci sarebbe andato domani" , ha scritto il leader del Gop in un post sul suo social Truth. La sfida tra i due per il consenso dei colletti blu, elettorato decisivo negli Stati in bilico del Midwest, è appena iniziata.