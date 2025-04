Il broker miliardario e la leggenda dell'IndyCar: chi sono gli amici di Trump con guadagni stellari

Ascolta ora 00:00 00:00

Un video di qualche secondo, poche parole pronunciate da Donald Trump e una valanga di polemiche. Da diverse ore negli Stati Uniti è scoppiata la polemica per il filmato nello Studio Ovale in cui viene immortalato il presidente degli Stati Uniti mentre si vanta dei guadagni stellari realizzati da un paio di suoi amici. E sullo sfondo non si placa la bufera alimentata dai democratici a stelle e strisce, che puntano il dito contro il tycoon per insider trading. Ma chi sono i due uomini su cui The Donald ha puntato l'attenzione per i loro successi economici?

Uno è Charles Schwab, imprenditore statunitense di 88 anni, fondatore e presidente della Charles Schwab Corporation: si tratta di una multinazionale di servizi finanziari, il più grande commerciante di titoli a sconto negli Usa. La società si è distinta per aver trasformato il modo in cui si accede ai mercati, offrendo commissioni basse e strumenti digitali. Schwab è riconosciuto come uno dei protagonisti nell'apertura dell'investimento al grande pubblico negli Stati Uniti.

" Lui è Charles Schwab, non è solo un'azienda ma una persona in carne e ossa. Oggi ha guadagnato due miliardi e mezzo ", ha affermato Trump nel video che sta facendo il giro del mondo. Secondo quanto scritto da Forbes, il suo patrimonio netto ammonta a ben 11,1 miliardi di dollari e occupa così la posizione numero 214 nel mondo.

Il secondo uomo tirato in ballo dal presidente americano è Roger Penske, anche lui 88enne. È stato un pilota automobilistico e oggi è una figura di spicco nel mondo del motorsport. È un influente imprenditore attivo nei settori dell'automotive e dei trasporti: è alla guida della Penske Corporation, un gruppo diversificato con attività che vanno dal noleggio di camion alle competizioni automobilistiche; è anche il proprietario del leggendario circuito di Indianapolis e del team Penske, una delle squadre più titolate nella storia della IndyCar. Nel 2019 Trump lo ha omaggiato con la Presidential Medal of Freedom. " Lui 900 milioni di dollari, non è male ", ha affermato Trump nel filmato. Stando a quanto riportato sul sito di Forbes, il patrimonio netto di Penske è di 5,4 miliardi di dollari (al 639esimo posto al mondo).

L'annuncio a sorpresa della sospensione dei dazi per 90 giorni, ad eccezione della Cina, ha scatenato furiose reazioni da parte dei dem Usa.

Adam Schiff e Ruben Gallego hanno chiesto all'Office of government ethics di fare luce su quello che da molti viene considerato un potenziale conflitto di interessi per la Casa Bianca; nello specifico è stato avanzato il sospetto di insider trading , ovvero l'uso di informazioni riservate e privilegiate per trarre vantaggi finanziari.