La Casa Bianca: "L'aumento dei dazi dal 9 luglio potrebbe essere rinviato"

L'amministrazione americana valuta una proroga della scadenza del 9 luglio prevista per l'entrata in vigore dei dazi reciproci nei confronti dei partner commerciali degli Usa. Ad aprire a tale prospettiva è stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt che, a domanda diretta dei giornalisti, ha indicato come la definizione di una data non sia essenziale per gli obiettivi di Donald Trump. " Potrebbe essere prorogata, ma si tratta di una decisione che spetta al presidente ", ha sottolineato Leavitt precisando che il leader Usa " può semplicemente proporre un accordo a questi Paesi se si rifiutano di firmarne uno con noi entro la scadenza ". La portavoce ha proseguito poi dichiarando che ciò significa che il tycoon " può scegliere un'aliquota tariffaria reciproca che ritiene vantaggiosa per gli Stati Uniti e per i lavoratori americani ".

I dazi reciproci erano stati varati da Trump il 2 aprile, da lui definito il "giorno della Liberazione". La tempesta sui mercati internazionali scatenata dalle tariffe aveva costretto il tycoon a concedere una tregua ai partner commerciali degli Stati Uniti della durata di 90 giorni che scade, appunto, il 9 luglio. Con sullo sfondo la minaccia di un ritorno all'aumento dei dazi in caso di mancato accordo. Da allora, l'amministrazione repubblicana si è spesso vantata di aver intavolato trattative con molti Paesi ma i risultati concreti raggiunti sino ad ora si limitano ad un accordo con il Regno Unito e un'intesa quadro con la Cina che prevede, per 90 giorni, un calo dei dazi del 115%.

Il rischio di un'impennata di dazi al 50% a partire dal primo giugno nei confronti delle 27 nazioni dell'Ue era stato scongiurato a fine maggio dopo un contatto telefonico tra Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Le trattative in corso " non stanno andando da nessuna parte ", aveva detto The Donald. D'altra parte l'ostilità verso Bruxelles era stata confermata a fine febbraio quando il capo della Casa Bianca aveva detto in occasione della prima riunione di gabinetto del suo secondo mandato che " l'Ue è stata creata con lo scopo primario di trarre vantaggio dagli Stati Uniti ".

In attesa di capire se sul dossier commerciale tornerà a fare nuovamente capolino "Taco" Trump, Bruxelles si prepara a tutti gli scenari. In occasione del Consiglio europeo di oggi, i leader Ue hanno discusso anche di dazi. Secondo indiscrezioni, considerata l'imminente scadenza, la Commissione punterebbe ad arrivare ad " un accordo di principio per lavorare su determinate direttrici " simile agli accordi firmati da Washington con Londra e Pechino.

Proprio poco fa si è appreso cheUrsula von der Leyen ha informato i capi di governo europei di aver ricevuto la controproposta statunitense nel negoziato sulle tariffe. L'offerta in questione sarebbe composta da un testo di poche pagine e andrebbe a delineare "" tra Usa e Ue.