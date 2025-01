"Ci sono basi aliene sottomarine": la curiosa rivelazione del deputato repubblicano

Il deputato repubblicano Tim Burchett intervistato da Matt Gaetz (Fonte: YouTube/One America News Network)

Come ben sanno gli appassionati di Ufo e di X Files, la serie televisiva che negli anni Novanta portò alla luce l'ossessione degli americani (e non solo) per la possibile esistenza di forme di vita extraterrestri, la verità è là fuori. E per cercarla, stando a quanto dichiarato nelle scorse ore dal deputato repubblicano Tim Burchett, si potrebbe dover dare un’occhiata alle profondità marine. Il congressista ha infatti rivelato mercoledì scorso in un’intervista quanto confidatogli da un militare, di cui però non ha voluto rendere nota l’identità. “ Mi hanno detto ”, ha riferito l'esponente del Gop, “ che sott’acqua si sta muovendo qualcosa a centinaia di miglia orarie...grande quanto un campo da football, sott’acqua”. A quel punto Burchett ha precisato che “questo è un caso documentato e ho un ammiraglio che mi racconta queste cose ”.

Il deputato del Tennessee, che per l’intervista ha scelto un programma sul canale di informazione di destra One America News condotto dal suo ex collega a Capitol Hill Matt Gaetz, sostiene da tempo che il governo americano stia nascondendo l’esistenza degli Ufo. Burchett si è detto convinto che esistano basi aliene nelle profondità marine e ha affermato di non essere preoccupato per eventuali intenzioni ostili dei presunti extraterrestri poiché, secondo lui, “ con quelle capacità ci avrebbero già eliminato molto tempo fa ”.

“ Avete mai sentito un deputato in carica confermare l’esistenza di basi aliene sulla Terra? ”, ha commentato Gaetz condividendo una clip dell’intervento del repubblicano in un post sul social X. Per quanto non suffragate da prove, le rivelazioni di Burchett, il quale nel 2023 aveva affermato che gli americani meritano di sapere degli extraterrestri e degli Uap (un termine che include avvistamenti inspiegabili di oggetti rilevati nell’aria, in mare e nello spazio), vengono accolte con sempre meno scetticismo dai suoi concittadini.

Negli scorsi mesi hanno suscitato clamore le centinaia di segnalazioni di droni non identificati nei cieli di diversi Stati Usa, in particolare nel New Jersey, e persino l’allora presidente eletto Donald Trump aveva alluso al fatto che la Casa Bianca stesse nascondendo agli statunitensi la verità. Nel 2023, durante un’altra ondata di avvistamenti in tutto il Paese, Glen VanHerck, il generale delle forze aerospaziali Usa per il Nord America, ha affermato in conferenza stampa di “ non escludere niente ”, inclusa una loro possibile origine aliena.

Al Congresso, che sembra prendere la questione sul serio, si sono svolte spesso udienze sugli Ufo. Proprio a Capitol Hill, un paio di anni fa, un ex funzionario dell'intelligence dell’aeronautica militare ha dichiarato che nel corso dei decenni il governo federale avrebbe recuperato una serie di velivoli non identificati precipitati sulla Terra e “ materiali biologici ” non umani. Una testimonianza che è stata poi respinta dal Pentagono. Il ministero della Difesa, che ha comunque incoraggiato la segnalazione degli Uap, ha ricevuto centinaia di rapporti negli ultimi anni. Per la gran parte di essi si è potuto determinare una loro origine “innocua”.

Per altri invece non è si è riusciti ad individuare una spiegazione convincente alimentando i timori per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, i quali, più che con navicelle provenienti da galassie lontane, potrebbero essere alle prese con velivoli spia appartenenti a Paesi nemici.