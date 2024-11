Commercio, sviluppo e innovazione: si chiude la settima edizione della Ciie

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è appena conclusa la settima edizione della China International Import Export (Ciie), la fiera di Shanghai dedicata alle aziende internazionali interessate a entrare o mantenere la propria presenza nel mercato della Repubblica popolare. Secondo i dati riportati da Cmg (China media group), durante l’evento sono stati siglati accordi provvisori per l’acquisto di bene e servizi per un totale di 80,01 miliardi di dollari, un aumento del 2% rispetto al 2023.

“L'impatto della Ciie va ben oltre l'esposizione stessa. Il suo effetto di spillover ha influenzato profondamente gli acquisti internazionali, l'aggiornamento dei consumi, la promozione degli investimenti, lo scambio culturale e la cooperazione aperta”, ha commentato Li Qingjuan, direttore del think tank Center della Fanhai International School of Finance. “È diventato un motore cruciale negli sforzi della Cina per accelerare la creazione di un nuovo modello di sviluppo e perseguire uno sviluppo di alta qualità”. Ottanta imprese e organizzazioni, tra cui Mercedes-Benz, Zeiss, Estée Lauder, Bayer e la Singapore Business Federation, si sono già iscritte all’ottava edizione della Ciie, riservando quasi 50mila metri quadrati di spazio espositivo totale in vista del 2025.

Durante l’edizione della fiera appena conclusasi, sono stati presentati oltre 400 nuovi prodotti, tecnologie e servizi. La Ciie, inoltre, ha organizzato quasi 50 eventi di promozione del commercio e degli investimenti e, tra le nuove iniziative di quest’anno, è stato predisposto un “corridoio” privilegiato grazie al quale 70 buyer provenienti da settori come la ristorazione, l'e-commerce, i grandi supermercati e il commercio internazionale hanno incontrato personalmente gli espositori. Secondo i dati riportati dai Cmg, l’evento avrebbe attirato 852mila visitatori e quasi 3.500 aziende, oltre a 77 Paesi e organizzazioni internazionali.

In concomitanza con la China International Import Export, si è tenuto il settimo Forum di Hongqiao, durante il quale vi sono state discussioni su argomenti come i veicoli a nuova energia e lo stoccaggio di energia, oltre ad altri temi caldi come l'intelligenza artificiale, l'aggiornamento dei consumatori e l'economia digitale.

Il forum, secondo quanto riferito, ha attirato un’ampia attenzione e partecipazione da parte di rappresentanti di diversi settori, data la sua copertura di aree chiave come la nuova produttività di qualità, la nuova industrializzazione, l’ambiente imprenditoriale e lo sviluppo dei giovani.