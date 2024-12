"È la fine di un governo effimero". L'attacco di Le Pen prima della sfiducia a Barnier

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giorno del "giudizio" in Francia è arrivato. Questa sera, infatti, l'Assemblea nazionale voterà o meno la sfiducia al governo Barnier. La discussione in aula ha avuto inizio alle 16.30 e i lavori stanno proseguendo, in attesa di conoscere il verdetto intorno alle 20.00.

"Eccoci al momento della verità, stiamo assistendo alla fine di un governo effimero". Ha dichiarato Marine Le Pen, leader dei deputati di Rassemblement national che, assieme alla gauche, ha promosso la mozione di censura verso lo zoppicante governo attuale. Prendendo la parola all'Assemblea nazionale ha ribadito: "è tra le sue fila che l'intransigenza, il settarismo e il dogmatismo hanno impedito di fare la minima concessione, che avrebbe evitato questo esito", ha sottolineato, “non abbiamo avuto concessioni, ma briciole”.

La leader di Rn ha sottolineato la situazione paradossale per cui estrema destra e estrema sinistra si siano ritrovate a collaborare per mandare a casa un governo mal digerito sin dai suoi primi vagiti. "Le istituzioni ci costringono a mescolare le nostre voci a quelle dell'estrema sinistra", ha sostenuto Le Pen nel suo intervento, sottolineando che questo "non è avvenuto a cuor leggero".

Se il governo a guida Michel Barnier dovesse cadere, il presidente Macron ha intenzione di nominare un nuovo primo ministro entro 24 ore. Lo riporta l'emittente Bfmtv che cita un ex ministro vicino a Macron. “Non vuole presentarsi senza governo davanti a Trump questo fine settimana", ha affermato la fonte, "è una questione di credibilità per la Francia”.

Quanto alla ragione che ha fatto esplodere definitivamente l'insoddisfazione verso l'attuale stato delle cose ha sostenuto come la peggior politica sarebbe stata di non bloccare una tale legge di bilancio, esortando i deputati a votare per censurare un governo che perpetua le "scelte tecnocratiche" del presidente Emmanuel Macron.

"La legge di bilancio che oggi respingiamo non si limita a violare le nostre promesse, non ha direzione né visione, è una legge di bilancio tecnocratica che continua a scivolare verso il bassa, senza toccare il totem dell'immigrazione incontrollata", ha detto ancora Le Pen.