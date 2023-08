Trump svela la crisi di DeSantis: "Vuole ritirarsi". La replica: "Fake news"

È da un po' di tempo che la figura del governatore della Florida Ron DeSantis in ottica elezioni presidenziali appare in crisi. Oscurato - anche nei sondaggi, pur in lieve salita - dal protagonismo dell'ex presidente Donald Trump, il recente dibattito repubblicano ha confermato il periodo non esattamente brillante che il 44enne italoamericano sta passando, che ha permesso all’ex ambasciatrice Nikki Haley, all'imprenditore Vivek Ramaswamy e all'ex vicepresidente Mike Pence, di prendersi la scena. Se per molti analisti Vivek Ramaswamy e Nikki Haley sono stati infatti i vincitori del primo dibattito Gop, diversi commentatori hanno visto in DeSantis il vero perdente. Anche se nei sondaggi è saldamente al secondo posto - per ora - così facendo rischia di cedere la sua posizione a uno degli altri sfidanti del Gop. Tanto che alcuni ipotizzano che il governatore della Florida ora possa persino pensare al ritiro.

Trump alimenta le voci su un possibile ritiro dell'avversario

Ad alimentare la voce su un possibile ritiro di DeSantis è lo stesso ex presidente Donald Trump. Incriminato per la quarta volta in pochi mesi, The Donald è riuscito a sfruttare quel momento iconico e drammatico a suo vantaggio - raccogliendo più di 7 milioni di dollari per la sua campagna - grazie alla foto segnaletica che le autorità della Contea di Fulton, in Georgia, gli hanno scattato prima di essere rilasciato su cauzione. Tutt'altro che demoralizzato, il magnate repubblicano continua a tuonare contro gli avversari, tra i quali anche DeSantis. Secondo il tycoon, infatti, il governatore della Florida starebbe pianificando di abbandonare la corsa presidenziale del 2024 e lanciare una candidatura per il Senato degli Stati Uniti.

Sulla sua piattaforma social Truth, Donald Trump spiega che " circolano forti voci nei circoli politici secondo cui Ron DeSanctimonious, la cui corsa presidenziale è un disastro, e i cui numeri nei sondaggi sono crollati, piazzandolo terzo o quarto in alcuni Stati, abbandonerà la corsa presidenziale per candidarsi, in Florida, contro Rick Scott per il Senato. Questo è interessante, vero? ". La replica della campagna del governatore non si fa attendere e parla di una "fake news" alimentata dallo stesso ex presidente " Chiaramente - afferma in un comunicato il portavoce della campagna di DeSantis - Donald Trump e il suo esercito di consulenti sono nel panico per la performance vincente di Ron DeSantis nel dibattito e per il forte slancio che ne è seguito ".

Secondo Forbes, peraltro DeSantis non potrebbe candidarsi al Senato senza dimettersi da governatore ai sensi di una legge dello Stato che vieta ai funzionari eletti a livello statale, distrettuale, di contea e municipale di candidarsi per un'altra carica. Legge che è stata modificata lo scorso aprile per aggiungere un’eccezione per i funzionari eletti che si candidano alla presidenza e alla vicepresidenza. Modifica che è stata vista come un favore allo stesso governatore.

Fischiato a Jacksonville