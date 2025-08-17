Dallo scontro alla Casa Bianca al nuovo vertice: come è cambiato il rapporto tra Trump e Zelensky

“Non hai le carte per fare il duro”. Donald Trump si rivolse così a Volodymyr Zelensky nel corso dell’incontro-scontro alla Casa Bianca dello scorso febbraio. Una lite in mondovisione che tracciò un solco nel dibattito sulla guerra in Ucraina. Oggi, sei mesi dopo, le cose sono cambiate e il leader di Kiev è pronto a tornare a Washington per porre le basi alla pace dopo il vertice in Alaska tra il presidente americano e Vladimir Putin.

Il clima sarà completamente diverso rispetto a quello di sei mesi fa, quando Zelensky venne rimproverato da Trump e dai suoi, tanto da negargli il pranzo programmato e chiedergli di lasciare la Casa Bianca. “Può tornare quando sarà pronto per la pace” il j’accuse di Trump dopo il tumultuoso faccia a faccia. The Donald accusò Zelensky di giocare "con la Terza guerra mondiale", mentre il vicepresidente JD Vance gli imputò di non aver espresso gratitudine: "Hai mai ringraziato?".

Non è ancora chiaro come siano state rimescolate le carte dopo il vertice di Anchorage, ma il rapporto tra Zelensky e Trump è mutato. Un rapporto di fiducia ricostruito prima in Vaticano, prima del funerale di Papa Francesco, e poi a giugno a margine del vertice Nato nei Paesi Bassi. L'incontro in Vaticano è stato intimo, con Zelensky e Trump stretti l'uno di fronte all'altro nella Basilica di San Pietro, sotto un imponente dipinto del battesimo di Gesù. "Credo che abbiamo avuto la migliore conversazione con il presidente Trump di tutte quelle che abbiamo avuto finora" raccontò Zelensky ai giornalisti dopo l'incontro.

Come evidenziato dalla Cnn, i leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, hanno fornito a Zelensky indicazioni su come approcciare Trump, suggerendo un atteggiamento meno aggressivo e dimostrazioni più esplicite di gratitudine per il sostegno degli Stati Uniti. Anche l'Italia ha interpretato e continua a interpretare un ruolo da protagonista. "Il Presidente Trump ha ripreso l’idea italiana di garanzie di sicurezza per l’Ucraina che si ispirino all’articolo 5 della Nato" la sottolineatura di Giorgia Meloni: "Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all’Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, Usa compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo". La proposta di Trump ricalca l'articolo 5 con "garanzie di sicurezza" in linea con quelle date dalla Nato, ma senza l'adesione di Kiev all'Alleanza atlantica. L'ipotesi di offrire all'Ucraina una clausola di mutua assistenza sul modello dell'articolo 5 non è però nuova, come evidenziato dal premier italiano, che al Consiglio Europeo straordinario di marzo aveva sottolineato: "Sulle truppe europee sono molto molto perplessa, non lo considero efficace. Escludo che possano essere inviati soldati italiani. Meglio pensare a soluzioni più durature. Estendere l’articolo 5 della Nato sarebbe una soluzione duratura".

Si prevede che diversi leader europei prenderanno parte ai colloqui tra Trump e Zelensky: tra gli altri il primo ministro Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer, il

presidente francese Emmanuel Macron, il presidente finlandese Alexander Stubb e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Previsto l'arrivo a Washington anche del segretario generale della Nato Mark Rutte.