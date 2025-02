"È deciso, all'Ue imporremo dazi al 25%"

Ascolta ora 00:00 00:00

È un fiume in piena Donald Trump all'apertura dei lavori del suo gabinetto alla Casa Bianca. Dopo aver parlato di Zelensky e dell'imminente firma, con il presidente ucraino, dell'accordo per lo sfruttamento delle terre rare, il presidente Usa si sofferm,a sui dazi, puntando il dito contro l'Europa. Trump comunica che i prodotti europei saranno presto soggetti a dazi doganali del 25%.

Dunque la percentuale è fissata, stando a quanto riferisce il tycoon ai suoi più stretti collaboratori. "Abbiamo preso la decisione e la annunceremo a breve: sarà del 25%", ha assicurato Trump.

Il leader degli Stati Uniti si è poi soffermato sull’integrazione europea, un progetto sostenuto per decenni da Washington, come un tentativo di contrastare gli Stati Uniti. L’Ue "è stata progettata per infastidire gli Usa". Dichiarazioni che, ne siamo certi, non saranno gradite nel Vecchio Continente. Ma Trump parla ai propri cittadini e, ormai, ha dimostrato a tutti di poter (e voler) fare a meno dell'Europa.

Poco prima Trump ha confermato che i dazi del 20% sui prodotti importati da Canada

entreranno in vigore il 2 aprile, al termine del mese di sospensione che era stato accordato da Washington ai leader dei Paesi confinanti, con l’obiettivo di trovare un accordo che li evitasse.