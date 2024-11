La denuncia di Trump: "Preparano i brogli". Cosa sta succedendo in America

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano meno di tre giorni alle elezioni Usa e lo spettro dei brogli elettorali pare essere già dietro l'angolo. A puntare il dito contro il sistema è il candidato del Gop, Donald Trump, che ha riacceso il faro delle frodi in due contee della Pennsylvania. Tuttavia, al momento, non ci sono prove effettive che qualcosa sia davvero accaduto nello Stato che-presumibilmente-deciderà il prossimo presidente americano.

Presunti brogli nella contea di Lancaster

Intanto, i repubblicani di tutto il Paese hanno già intentato oltre cento cause legali su varie procedure di voto ed elettorali. Sebbene Trump abbia attenuato la sua precedente avversione al voto anticipato, ha attaccato gli elettori all'estero e militari, nonché il servizio postale statunitense, sostenendo che non ci si possa fidare di quest'ultimo per la consegna delle schede elettorali.

Trump si è rivolto a Truth Social nell'ultima settimana della corsa per promuovere le sue denunce in Pennsylvania: "La Pennsylvania sta imbrogliando e viene scoperta, a livelli su larga scala raramente visti prima. SEGNALATE L'IMBROGLIO ALLE AUTORITÀ", ha scritto Trump su Truth Social mercoledì. La scorsa settimana i funzionari elettorali della contea di Lancaster hanno dichiarato di aver individuato "casi di sospetta frode nella registrazione degli elettori" per circa 2.500 candidati, ma senza specificare a vantaggio di chi o cosa quelle frodi sarebbero andate. Lunedì Trump ha poi affermato che la contea sarebbe stata "sorpresa" in possesso di "schede elettorali e moduli falsi", nonostante i funzionari avessero affermato che nessuno dei materiali potenzialmente problematici fossero voti reali.

La contea di York

In realtà, è vero il contrario, hanno affermato i funzionari e le forze dell'ordine di Lancaster: sono stati gli addetti alle elezioni ad aver scovato circa 2.500 richieste di voto sospette, non schede elettorali, e la contea si è messa a indagare. Il sistema sta funzionando, quindi? Pare di sì. Stessa cosa dica per la contea di York ove i funzionari hanno dichiarato di aver esaminato circa 3.000 domande di registrazione degli elettori. Ciò ha portato la campagna di Trump a sollevare il dubbio legittimo che la contea avesse ricevuto "migliaia di materiale potenzialmente fraudolento". "Le contee stanno facendo la cosa giusta in quanto stanno esaminando i moduli che sono stati segnalati. Di nuovo, questi non sono voti, queste non sono schede elettorali", ha affermato l'ex segretaria del Commonwealth della Pennsylvania Kathy Boockvar durante un briefing.

Trump punta il dito contro i sondaggi

Ma oltre alle schede elettorali, il tycoon guarda con sospetto anche ai sondaggi. L'ex presidente ha accusato le recenti rilevazioni di essere "corrotte" e "false", alludendo al New York Times. "Abbiamo tutta questa mer**da in corso con la stampa e con le cose false e i sondaggi falsi", ha detto Trump durnate un comizio a Lititz, in Pennsylvania. "I sondaggi sono corrotti tanto quanto alcuni degli scrittori là fuori", ha aggiunto pochi minuti dopo che la campagna Gop ha pubblicato un promemoria in cui accusa il Nyt di aver diffuso un sondaggio di "soppressione degli elettori", progettato con stime che danno Trump dietro Harris per spegnere l'entusiasmo degli elettori repubblicani.

Nuovi sondaggi pubblicati oggi mostrano che l'ex presidente e l'attuale vicepresidente Kamala Harris sono testa a testa in sette stati chiave, a meno di 48 ore dal giorno delle elezioni. I sondaggi del New York Times/Siena College sui probabili elettori mostrano che Trump ha raggiunto Harris in Pennsylvania e Michigan: i due sono ora in parità.

In Arizona, Trump è in vantaggio su Harris con il 49-45%, mentre Harris è in vantaggio su Trump con il 49-46% in Nevada, il 49-47% nel Wisconsin, il 48-46% nella Carolina del Nord e il 48-47% in Georgia. Un totale di 7.879 probabili elettori sono stati intervistati nei sette stati chiave tra il 24 ottobre e il 2 novembre. I sondaggi hanno un margine di errore del 3,5%.