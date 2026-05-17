Ebreo radicale sputa sulla statua della Madonna

Un nuovo gesto di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. «Un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante alla Processione delle Bandiere (pomeriggio del 14 maggio 2026) sputa sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme. È urgente chiedere conto delle sue azioni e avviare un percorso di rieducazione', scrive su X Abunassar postando il video in cui si vede il gesto.
Secondo padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole di Terra Santa, «l'episodio rivela il clima di tensione nella Città vecchia di Gerusalemme. Un altro video che dimostra il disprezzo nei confronti di segni, di statue, di simboli significativi della religione cristiana». Faltas ricorda che «la devozione alla Madre di Dio è molto diffusa fra i giovani cristiani ed è solito vederli rivolgere un saluto, una preghiera, un bacio a Maria mentre
percorrono questa strada».La risposta dei giovani cristiani a questi episodi - riferisce il francescano della Custodia - «è stata degna di chi rispetta valori e principi universali: all'odio non si risponde con l'odio ma si risponde con l'amore». Ma padre Faltas si chiede: «Fino a quando i nostri giovani avranno questa forza?».