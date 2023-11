"El Loco" Milei eletto presidente dell'Argentina: battuto il peronista Massa

Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina. L'anarco-capitalista 53 enne si è imposto con il 56% dei voti sul peronista Sergio Massa che ha riconosciuto subito la sconfitta. Economista antisistema che si auto definisce libertario, "El Loco" Milei è stato spesso paragonato ad altri politici istrionici e populisti, come il brasiliano Jair Bolsonaro e Dondla Trump. Dopo una campagna elettorale combattuta a colpi di motosega, boutade e comizi oceanici, Milei è riuscito a incassare il voto di un Paese allo stremo, in cui serpeggia un grosso malcontento verso gli ultimi due governi. Milei entrerà in carica il prossimo 10 dicembre.

" Oggi inizia la ricostruzione dell'Argentina. Oggi inizia la fine del declino dell'Argentina. Oggi finisce il modello impoverente dello Stato onnipresente, che beneficia solo alcuni mentre la maggioranza soffre ", sono state le prime parole del neo eletto presidente. Nel corso della campagna elettorale Milei ha promesso di ridare dignità a uno dei Paesi più ricchi del mondo, finito oggi in una spirale di stagnazione e povertà.

Parlando dopo la vittoria ha giurato " un governo limitato, il rispetto della proprietà privata e il libero commercio ". Il modello di decadenza, ha aggiunto, è giunto al termine. Nel suo intervento l'economista ha anche elencato di problemi da affrontare subito come la povertà che supera il 40% e la crescente insicurezza, problemi che " hanno una soluzione solo se abbracciamo nuovamente le idee di libertà ".

"Oggi", ha aggiunto, " è finito un modo di fare politica e ne inizia un altro. Nonostante la situazione sia cupa, voglio dirvi che l'Argentina ha un futuro. Questo futuro esiste, se questo futuro è liberale ". L'affondo è rivolto soprattutto alla coalizione populista peronista, che ha puntato molto sul welfare e sulla spesa pubblica negli ultimi anni. " Rimetteremo in piedi l'Argentina e tra 25 anni saremo una potenza mondiale, la faremo finita col modello peronista che ha impoverito il Paese ".

Una rivoluzione nella politica argentina

L'ascesa di Milei è stata una piccola rivoluzione. L'economista nativo di Buenos Aires è stato in grado di creare una coalizione di destra capace di rompere il dominio dei due poli della politica argentina: il macrismo e peronismo-kirchnerista, protagoniste della cosiddetta "spaccatura" interna negli ultimi 20 anni. Un duopolio che ha governato il Paese nei 40 anni di democrazia dalla caduta della dittatura militare, nel 1983.

La vittoria di Milei è anche una risposta del forte scontento degli argentini per il governo uscente di Alberto Fernandez, che consegna al neo eletto un paese con il 140% di inflazione, il 40% di povertà e continui scandali di corruzioni. Nelle ultime settimane il messaggio di Milei ha infiammato gli elettori. Auto definitosi radicale liberario, nel tempo si è reso protagonista di proposte sopra le righe come la compravendita di organi e della creazione di un mercato delle adozioni, così come della liberalizzazione della vendita di armi e della distruzione della Banca centrale. Nelle ultime settimane Milei ha abbassato i toni per dimostrarsi più "governista", tenendo in piedi solo la chiusura della Banca centrale.

Pur rifiutando l’etichetta di ultradestra, ha scelto come sua vice l'avvocata Victoria Villaruel, in passato al centro di polemiche per aver difeso diversi leader della giunta durante la dittatura. In più Milei ha firmato la Carta di Madrid, un documento proposto dalla destra spagnola di Vox che propone di frenare l'espansione del comunismo in Sud America.

Oggi le ricette che propone sono più moderate di quelle lanciate dai comizi qualche settimana fa. Ma al centro del suo programma rimane la necessità di una una drastica e rapida riduzione del deficit e del debito pubblico con forti tagli alla spesa così come la vendita delle principali imprese statali. El Loco ha. però, fatto dietrofront sulla privatizzazione di sanità ed educazione promettendo un piano di riduzione degli ammortizzatori sociali graduale.