Putin stravince le elezioni in Russia: allo Zar l'87% dei voti

Articolo in aggiornamento

Lo zar rimane sul trono. Secondi i dati degli exit poll citati dall'agenzia Tass, Vladimir Putin ha vinto le elezioni presidenziali russe con l’87,8% dei voti. Manterrà il governo della Russia per i prossimi sei anni, ricoprendo il ruolo di presidente della Federazione per il terzo mandato consecutivo. I suoi avversari, il comunista Nikolai Kharitonov, Vladislav Davankov del Partito popolare e il liberal-democratio Leonid Slutsky, hanno ottenuto rispettivamente il 4,7%, il 3,6% e il 2,5% delle preferenze.

Il presidente russo, in carica ininterrottamente dal 2012, ha ottenuto un record di consensi superando 76,69% del 2018. Molto alta l'affluenza alle urne, anche nelle regioni occupate dell'Ucraina annesse con dei referendum non riconosciuti dalla comunità internazionale. In totale, nei tre giorni di votazione si è recato alle urne il 70,1% degli aventi diritto. Stando ai dati riportati dalla Commissione elettorale centrale della Federazione, nella sola regione di Mosca il 73,33% dei cittadini ha espresso la propria preferenza ai seggi.

Il risultato di queste elezioni non è una sorpresa. La vittoria di Putin era già scritta ed era decisamente improbabile un capovolgimento che lo privasse del controllo sul Paese.