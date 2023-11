Expo 2030 si terrà a Riad, soltanto terza Roma

I delegati dei 182 paesi membri del Bureau International des Expositions (Bie), riuniti a Parigi per la votazione sulla sede di Expo 2030, hanno deciso. La grande manifestazione si terrà a Riad. Questi i risultati: la capitale saudita ha ottenuto 119 voti, Busan (Corea del Sud) 29 voti, Roma 17 voti. Nessun delegato si è astenuto.

Praticamente non c'è stata gara, come aveva anticipato nel suo intervento il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhandal: "Sono grato ai circa 130 Paesi (in realtà sono stati 11 di meno, ndr) che hanno già annunciato il loro sostegno alla candidatura del regno per Expo 2030".

Trionfo annunciato, come dicevamo, per Riad. Ha ottenuto più di due terzi di preferenze sufficienti a evitare il ballottaggio. Grande delusione per Roma, che sperava di andare almeno al ballottaggio, giocandosela più avanti. La distanza, invece, è stata siderale, con Roma, fanalino di coda, a dodici lunghezze dalla città coreana. L'immagine negativa che negli ultimi anni la Capitale ha dato al mondo, tra spazzatura, cinghiali, traffico in tilt e buche, sicuramente non ha giovato. Anche se è soprattutto un gioco geopolitico quello che si gioca, ogni volta, al tavolo del Bureau International.

La candidatura di Roma

La capitale italiana aveva scelto di presentarsi con questo titolo: "Persone e Territori: Rigenerazione, Inclusione e Innovazione". A rappresentare Roma, oltre al sindaco Roberto Gualtieri e al ministro dello Sport Andrea Abodi, una delegazione composta, tra l’altro, da Trudy Styler, attrice e regista nonché ambasciatrice Unicef, l’attrice Sabrina Impacciatore, che ha parlato di "Mamma Roma" (film di Pasolini con Anna Magnani, un simbolo della città). La premier Giorgia Meloni ha incentrato il suo intervento, in videomessaggio, sul "portare la storia nel futuro". Infine Bebe Vio, campionessa paralimpico nel fioretto: "Quando venite a Roma vi sentite parte di questa città". Il campione di tennis Jannik Sinner è intervenuto con un video. A guidare la delegazione italiana l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore di Roma per Expo 2030.

L'accorato appello di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel suo intervento si è rivolta ai delegati puntando sulla capacità di innovarsi della capitale italiana, a partire dall'energia, assicurando al contempo a tutti i Paesi le migliori condizioni per potersi esprimere liberamente. "A Roma ogni nazione può esprimere il suo massimo potenziale. Ogni padiglione nazionale farà parte del più grande parco urbano solare mai costruito in una città, un innovativo esperimento di condivisione dell’energia. Ogni padiglione nazionale - ha chiarito la premier - produrrà energia rinnovabile, convogliata nella rete condivisa" e farà parte di "un polo internazionale di educazione e ricerca scientifica, apprezzato dai visitatori per decenni. Perché il nostro progetto - sottolinea Meloni - è progettato per durare nel tempo, e per superare lo smantellamento dei padiglioni. A Roma ogni nazione lascerà il suo segno, un segno duraturo, perché Roma è una città che c’era molto prima dell’Expo e rimarrà dopo di esso. Votare per Roma - ha assicurato Meloni - significa tutto questo".

"Siamo pronti a prendere misure volte a garantire opportunità uguali, anche dal punto di vista finanziario, per la più ampia partecipazione possibile. Questa è l’essenza di una cooperazione responsabile e inclusiva. Questa è l’essenza dell’identità di Roma. La prima megalopoli nella storia, la capitale del dialogo tra le grandi religioni monoteistiche, una città - conclude Meloni - dove le persone e le culture si sono incontrate e continuano a incontrarsi, creando una combinazione unica tra radici antiche e modernità tecnologica. Questa è Roma".

Il messaggio di Sinner

"Sono Jannick Sinner. Quando gioco a tennis cerco di non mollare mai, indipendentemente dal punteggio. Faccio sempre del mio meglio, dentro e fuori dal campo. Sono molto felice di essere con voi oggi, soprattutto dopo che l'Italia ha vinto la Coppa Davis domenica scorsa. L'Italia incarna i valori dello sport, incarna i valori sociali e di umanità che sono il cuore del nostro progetto. Nel tennis bisogna vincere due set, così come il numero che potete votare oggi. Oggi votate '2' per Roma e vinceremo insieme".

Bebe Vio: "Roma appartiene al mondo"

"Vogliamo rappresentare il cuore di Roma e la bellezza della nostra nazione in generale", ha detto l'atleta paraolimpica Bebe Vio. "È come se ci sentissimo un po' tutti romani nel cuore. Roma "mi ha dato una seconda occasione nella mia vita". La gente a Roma "mi ha dato l'opportunità di sentirmi parte di una società". L'atleta ha raccontato di aver dovuto "lottare" per ottenere i suoi successi, sottolineando lo spirito di inclusività della capitale.

Cristiano Ronaldo testimonial per Riad

Tra i testimonial della candidatura di Riad c'era anche il campione portoghese Cristiano Ronaldo, tre volte Pallone d'oro, di recente emigrato in Arabia Saudita con un contratto record. Nel suo intervento ha detto che "Riad è una città meravigliosa", e sorridendo ha aggiunto "votate per Riad 2030".

La candidatura di Busan (Corea del Sud)

"Busan non è solo una destinazione ma è un punto di partenza", ha detto Ban Ki-moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite dal 2007 al 2016. "Sosteneteci, camminate con noi per arrivare a un mondo più green e più pacifico. La Corea del Sud è una terra di speranza", ha spiegato, sottolineando la necessità di fare passi avanti per quanto riguarda la sostenibilità e per arrivare alla pace. "Non c'è pianeta B e quindi è imperativo agire adesso. Le nostre azioni di oggi determinano il futuro di domani". E ancora: "L'Expo 2030 non è solo un evento può permettere di trasformare il nostro mondo". È intervenuto anche il premier sudcoreano Han Duck-soo, sottolineando che Busan 2030 "sarà un'esposizione che valorizzerà la solidarietà, celebrerà la storia, la cultura, i suoi prodotti e la visione del paese". Tra i temi che saranno affrontati nel corso dell' Expo nel caso in cui si svolgesse a Busan ci sono "i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare, i problemi globali della sanità, le disuguaglianze": "I nostri impegni riflettano la nostra sincerità e manterremo i nostri impegni".