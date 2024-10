La Francia segue il modello Meloni: "Migranti fuori dall'Ue? Non lo escludiamo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il modello Albania messo a punto dal governo di Giorgia Meloni è diventato un punto di riferimento per mezza Europa. Una soluzione di buonsenso per gestire i flussi, un passo necessario dopo un 2023 drammatico. Ebbene, anche la Francia sembra particolarmente interessata a progetti di questo tipo. Parigi "non esclude alcuna soluzione a priori" , ha detto il ministro dell'Interno Bruno Retailleau in riferimento al trasferimento di migranti verso centri extra Ue.

Presente in Lussemburgo, dove i ministri europei devono discutere una controversa proposta di "return hubs", centri di trasferimento dei migranti al di fuori dell'Ue, Retailleu ha rimarcato che non è possibile "escludere alcuna soluzione a priori, bisogna utilizzare tutte le soluzioni innovative" . Il ministro ha però tenuto a precisare che tale misura non può applicarsi ai richiedenti asilo in Francia, nel rispetto " dell'ordine costituzionale" .

La proposta è difesa con forza da Italia e Ungheria, ma ha scarse possibilità di successo. Nonostante ciò, si tratta di un segnale importante per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori. Ricordiamo che il dossier immigrazione sarà anche all'ordine del giorno del vertice del 17 e 18 ottobre a Bruxelles, dove i capi di Stato e di governo dovranno affrontare il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Ue e l'accelerazione dei rimpatri.

In realtà non si tratta di una sorpresa. Sin dal suo insediamento, Retailleau ha scelto la gestione dei flussi come priorità, seguita da sicurezza, islam politico, stato territoriale e protezione civile. Come riportato da Le Monde, il ministro dell’Interno ha intenzione di cambiare marcia sull’immigrazione, sia legale che illegale.

Riflettori accesi sulla ribattezzata “diplomazia migratoria” ma anche sultra esternalizzazione dei controlli, accordi con i Paesi di origine e transito dei migranti, basti pensare ai protocolli di cooperazione firmati dalla Meloni con la Tunisia.