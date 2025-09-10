Scontri e proteste, il movimento "Bloquons tout" paralizza la Francia: 200 arresti. Tensioni a Parigi

Scontri e tensioni hanno infiammato questa mattina l’area intorno alla Gare du Nord di Parigi, uno dei principali snodi ferroviari del Paese. Un gruppo di manifestanti vestiti di nero, in stile black bloc, con volti coperti da maschere e passamontagna, ha tentato di introdursi nella stazione ma è stato respinto da un massiccio dispositivo di polizia in tenuta antisommossa. Le forze dell’ordine hanno disperso la folla con gas lacrimogeni, mentre dagli altoparlanti dei cortei si levavano anche slogan in italiano come “Siamo tutti antifascisti”.

Secondo la prefettura della capitale, soltanto a Parigi e nella sua banlieue sono già state arrestate 75 persone, soprattutto nei pressi del Périphérique, la tangenziale cittadina, dove i manifestanti hanno tentato di bloccare il traffico. Sono saliti a "circa 200" gli arresti in tutta la Francia per la giornata di proteste, con incidenti e tafferugli fra manifestanti e polizia segnalati in diverse città: è quanto riferito dal ministro francese dell'Interno, Bruno Retailleau. Per Retailleau, ai fermi, si sono aggiunte "una cinquantina di azioni di sblocco" da parte delle forze dell'ordine. 132 fermi sono scattati a Parigi e nel suo hinterland, ha precisato la prefettura di zona. Nella capitale, interventi della polizia con lancio di lacrimogeni davanti ad alcuni licei, già diventati i punti più caldi della protesta. Auto incendiate e tafferugli tra agenti e manifestanti a Rennes, Nantes, Lione e Tolosa. Per Retailleaul, "la protesta non ha nulla di una protesta civica. E' stata snaturata, accaparrata e confiscata dall'estrema e dall'ultra sinistra".

La protesta affonda le sue radici nel malcontento verso le politiche economiche dell’ex premier François Bayrou, che aveva proposto tagli per 44 miliardi di euro, la soppressione di due giorni festivi e il congelamento delle pensioni. Ma la sfiducia incassata in Assemblea e le dimissioni rassegnate all’Eliseo hanno cambiato rapidamente lo scenario: il nuovo obiettivo della piazza è Emmanuel Macron, accusato di incarnare il sistema da abbattere. Gli slogan “Macron démission” e “Macron destitution” si aggiungono alla nuova mozione di sfiducia presentata dalla sinistra radicale, senza reali possibilità di successo ma utile ad alimentare la pressione politica.

Il movimento “Bloquons tout” nasce sui canali Telegram di Les Essentiels, guidato dall’imprenditore Julien Marissiaux, e si è rapidamente ampliato fino a diventare un contenitore trasversale di rivendicazioni. Inizialmente vicino a correnti sovraniste e no vax, è stato poi adottato dalla sinistra radicale: secondo la Fondation Jean Jaurès, il 69% dei suoi sostenitori aveva votato Jean-Luc Mélenchon nel 2022. Non a caso, il leader della France Insoumise si è pienamente intestato la protesta, rilanciandola come un momento decisivo della sua battaglia politica. Oltre al supporto de La France Insoumise, la mobilitazione ha raccolto l’adesione del Partito Socialista, dei Verdi e delle principali sigle sindacali come CGT, Solidaires e Sud-Rail. L’ambizione è paralizzare il Paese con blocchi stradali, scioperi nei trasporti, scuole e ospedali in difficoltà operative, boicottaggi e persino il ritiro simbolico dei risparmi bancari.

Il fenomeno richiama inevitabilmente la memoria dei Gilets Jaunes, ma con differenze sostanziali: se nel 2018 il movimento era composto in gran parte da pensionati poco politicizzati, oggi i manifestanti sono più giovani, più istruiti e più vicini alla sinistra radicale. E mentre Marine Le Pen mantiene un appoggio ideale ma prudente, preferendo il terreno elettorale a quello di piazza, Mélenchon scommette tutto sulla mobilitazione, vedendo nella riuscita di “Bloquons tout” una svolta decisiva anche per il proprio futuro politico.

In un contesto economico segnato dal rischio di un declassamento del rating da parte di Fitch e dall’aumento della tensione sociale, l’intelligence teme che le proteste possano superare, in caos e impatto, quelle del 2018.